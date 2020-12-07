Через шторм на Азовському узбережжі затопило дорогу до резиденції Зеленського. Відео

Мирослав Семенюк Суспільство 09:42, 7.12.2020 Оновлено: 09:43, 7.12.2020

Через потужний шторм в районі Кирилівки Запорізької області була затоплена єдина дорога до заповідника "Бірючий острів" на косі в Азовському морі.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали, крім дороги, підтопило і лінії електропередач, що ведуть до заповідника (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На косі Бирючий острів, крім туристичних баз відпочинку, знаходиться президентська резиденція, закріплена за Державним управлінням справами.

Пориви вітру в Кирилівці досягають 25-30 метрів в секунду. Двометрові хвилі фактично "з'їли" всі місцеві пляжі, затопило кафе і бази відпочинку на узбережжі.

Як писав OBOZREVATEL, на узбережжі Азовського моря, в курортній Кирилівці, раніше трапилася сильна буря.

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