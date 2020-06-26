Через повені на заході України виник дефіцит питної води

Через повінь у західних областях України з'явилися проблеми з наявністю питної води.

Як розповів у прямому ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, катаклізм затопив близько п'яти тисяч колодязів питної води. Тепер її туди доставляють на вертольотах.

"Сьогодні я переглядав, як працюють наші вертольоти там. Вони в основному везуть у відсічені райони питну воду і продукти харчування. У нас немає нормальної питної води зараз – це гігантська проблема. Її важко дістати, тому що багато доріг пошкоджені", – заявив він.

Найсильніше ця проблема відчувається в Галицькому і Верховинському районах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України почала розслідування за статтею "Екоцид", під час якого має намір встановити обставини, які вплинули на затоплення західних областей України.