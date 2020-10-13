Через посуху зник один з найкрасивіших водоспадів Криму. Фото

У селі Уркуста (Передове) на території окупованого Росією Криму висох водоспад Кобалар ( "Піддашок").

Відповідне фото опублікував користувач Twitter RoksolanaToday&КримUA. На ньому видно, що вода зникла повністю (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Водоспад Кобалар до посухи. Twitter RoksolanaToday & КримUA

"Суха осінь, зневоднений водоспад Кобалар ("Піддашок"). Для тих, хто Кобалар не впізнав, то ось він. З водою там так здорово, любили приїжджати", – йдеться в повідомленні.

Водоспад Кобалар повністю висох. Twitter RoksolanaToday & КримUA

Варто зазначити, що Колабар був одним з найкрасивіших водоспадів Криму. Він розташований в 3 км від села Передове на струмку Кобалар-Су. Його висота становила близько 14 метрів.

Водоспад розташований в селі біля Севастополя. Google Maps

Водоспад Кобалар розташований в селі Передове. Google Maps

Twitter RoksolanaToday & КримUA.

Twitter RoksolanaToday & КримUA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Росією Криму пересох водоспад Учан-Су, який був найвищим на півострові і в Україні.