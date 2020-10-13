Через посуху зник один з найкрасивіших водоспадів Криму. Фото

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
13,5 т.

  • Кобалар розташований недалеко від Севастополя

  • Він досягав 14 метрів заввишки

У Криму пересох водоспад Кобалар

У селі Уркуста (Передове) на території окупованого Росією Криму висох водоспад Кобалар ( "Піддашок").

Відповідне фото опублікував користувач Twitter RoksolanaToday&КримUA. На ньому видно, що вода зникла повністю (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Водоспад Кобалар до посухи.

"Суха осінь, зневоднений водоспад Кобалар ("Піддашок"). Для тих, хто Кобалар не впізнав, то ось він. З водою там так здорово, любили приїжджати", – йдеться в повідомленні.

Водоспад Кобалар повністю висох.

Варто зазначити, що Колабар був одним з найкрасивіших водоспадів Криму. Він розташований в 3 км від села Передове на струмку Кобалар-Су. Його висота становила близько 14 метрів.

Водоспад розташований в селі біля Севастополя.
Водоспад Кобалар розташований в селі Передове.
Twitter RoksolanaToday & КримUA.
Twitter RoksolanaToday & КримUA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Росією Криму пересох водоспад Учан-Су, який був найвищим на півострові і в Україні.

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