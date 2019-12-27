Через перевантажені фури українські дороги руйнуються вдвічі швидше – Лавренюк

Через перевантажені фури та відсутність відповідного державного контролю експлуатаційний термін доріг в Україні скорочується більше ніж на 50%.

Про це у блозі для Укрінформу написав Юрій Лавренюк, ексзаступник міністра інфраструктури України.

Наразі габаритно-ваговий контроль здійснює Укртрансбезпека. Наявні 34 переносних вагових комплекси, які дозволяють перевірити 272 тисяч вантажівок на рік, а це менше 1%. Крім того, існує вибірковість перевірок та корупційні ризики.

"Перевізники дають хабарі та без проблем проходять контрольно-вагові комплекси. Допоки це так, держава закатуватиме в асфальт сотні мільярдів та все одно матиме погані дороги", – написав Лавренюк.

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У середньому з перевантаженням українськими дорогами їздить кожна третя фура, це 357 авто на день.

У 2017 році Мінінфраструктури спільно з ЄБРР і Світовим банком стартували пілотний проєкт зважування в русі Weigh-in-Motion. Це інтелектуальна мережа вбудованих у дорожнє покриття датчиків, які зважують весь транспорт, що проїздить. Рамка над вагами оснащується камерами, системами розпізнавання номерних знаків тощо.

Дані про порушників надходять до захищених баз даних, штрафи накладаються автоматично. Перші 6 таких комплексів встановлять у передмісті Києва. В Україні їх потрібно принаймні 150.

"Якщо пілотний проєкт буде продовжено, а Верховна Рада ухвалить усі необхідні нормативні акти, Світовий банк профінансує ще 100 таких систем. Самостійно державі доведеться придбати лише 45", – повідомив ексзаступник міністра.

На його думку, Weigh-in-Motion має стати складовою частиною державного контролю разом зі статичними пунктами зважування. Наприклад, у США водії вантажівок мають самостійно заїздити на спеціальні позначені на картах зважувальні станції. Тих, хто проігнорував, зупиняють поліцейські та зважують за допомогою мобільних ваг.

За перевантаження накладається штраф, в разі повторного порушення – транспортну компанію позбавляють ліцензії.

"Тільки системний підхід дасть якийсь результат: імплементація міжнародних конвенцій щодо міжнародних дорожніх перевезень, запровадження цифрового контролю, усунення людського фактора та посилення санкцій за порушення", – написав Лавренюк.

Він також додав, що перспективним для розвантаження автошляхів є річковий транспорт. У 2018 році Дніпром було перевезено 10 млн тонн вантажів, що на 22% більше у порівнянні з 2017 роком. На 2019 рік вперше за 10 років було закладено фінансування утримання та експлуатації шлюзів по каскаду Дніпра.

З метою розвитку річкових вантажних перевезень Мінінфраструктури запропонувало скасувати річний збір. Ця норма закріплена у законопроєкті №1182-1 "Про внутрішній водний транспорт", який очікує на розгляд Верховною Радою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 вересня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №1047, який передбачає збільшення штрафів для перевантажених фур.

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