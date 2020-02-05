В тюрьме, как ни странно, есть свои преимущества. Их немного, но они есть. И одно из таких преимуществ состоит в том, что слово "да" там означает "да", а слово "нет" - означает "нет". Не существует промежутка. Если зэк, уголовник, сказал "да", а потом говорит "нет" или "полу-да" - у него будут проблемы до конца срока. Собственно, практика эта не тюремная, а ещё библейская ("да будет слово ваше: "да, да"; "нет, нет"; а что сверх этого, то от лукавого"), но в обществе она как-то не прижилась, а вот в тюремной среде действует достаточно жёстко.

Однажды в Изоляции мне сломали нос. Сломала не администрация, а сокамерник — прожжённый уголовник с 23-летним сроком отсидки, который в 90-ые и "нулевые" вращался среди т.н. "воров в законе". К тому времени атмосфера в камере была накалена уже до того, что буквально за день до этого я сказал, что скоро мы начнём резать друг друга только потому, что молчим. Отсутствие еды, 30-50 грамм хлеба в сутки, отказ от перевода в СИЗО даже нас, уже осуждённых, неопределённость с обменами, плюс само это место — всё это уже до того вымотало всех, что бытовая искра, просто ничто, о котором и говорить нечего, привело к такому исходу. Я сказал слово, он сказал слово. Меня не правильно поняли — я снова сказал, что он понял неправильно. На что я услышал: "Я тебе при людях третий раз говорю: если не заткнёшься — я тебе еб*ло набью".

Через пару секунд я уже заливался кровью и слезами от сломанного носа, т.к. понял он меня всё же неправильно:) Поскольку человека всю жизнь в лагерях учили выживать любой ценой, то дальше он мне ещё попытался и выдавить глаз. В общем, если бы не пара парней в камере, которые, к сожалению, всё ещё в плену, шансов у меня не было никаких: один из них буквально прыгнул ему на шею (а надо знать Славика — он под 2 метра роста) и стащил с меня. Через полчаса, когда я уже лежал на наре с салфетками в носу и полностью закрывшемся глазом, тот самый зэк присел рядом со мной со своей огромной железной кружкой (уголовники старой закалки пьют только из железных по ряду причин) с холодной водой, поставил мне её на глаз и сказал: "Стас, я никогда в жизни ни перед кем не извинялся". Так и не извинился:). Но мы друг друга поняли. Короче говоря, к чему я всё это.

В политике всё наоборот. Слово "да" имеет 308 оттенков, в которых можно найти и цитату Ницше, и речь о коммуналке — всё что угодно, кроме самого "да". В общем, слушать нет смысла. И всё-таки от ряда серьёзных людей в последнее время я слышал "да" в отношении обмена. Этим постом я хотел бы напомнить, что, во-первых, эти люди не просто сидят: то, что там происходит, часто выходит за рамки здравого смысла, а часто — просто тянет на отдельный киносюжет. Иногда не понимаешь, как вообще ты сегодня остался живым, пока все обсуждают каких-то собак. Ну, а во-вторых, хотелось бы верить, что хотя бы иногда "да" наших политиков окажется тем самым простым и ясным до блеска "да", без запятых, троеточий и полутонов. Чего всем нам желаю.

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