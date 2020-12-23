Через новий вірус-мутант сотні жителів Британії застрягли за кордоном

Через новий різновид коронавірусу, виявлений у Великій Британії, сотні громадян цієї країни застрягли за кордоном, а багато хто залишився без запланованого відпочинку на Різдво.

Це пов'язано із забороною на приймання британських туристів, пише DailyMail. Загалом 53 країни на п'яти континентах або заборонили рейси, або скоротили пасажирські авіаперельоти з Великою Британією, починаючи з неділі, 20 грудня.

Через скасування рейсів тисячі британців за кордоном не знають, чи зможуть повернутися додому до Різдва.

Британські авіакомпанії направляють порожні літаки за своїми громадянами, які застрягли за кордоном, або пропонують безкоштовну зміну рейсів. Однак чекати повернення багатьом доводиться досить довго.

У період до 1 січня заборона може зачепити близько 250 тис. британських мандрівників, пише DailyMail. Водночас туристичний сектор країни вже зазнав збитків на 400 млн фунтів стерлінгів, оскільки кількість заборон на рейси була безпрецедентною: щодня під їхню дію потрапляє близько 10 тис. осіб.

За інформацією видання, Європейська комісія рекомендувала скасувати заборону на "транспортні послуги, такі як польоти або поїзди". Водночас "несуттєві поїздки" до Британії та з неї "не варто заохочувати", заявили члени комісії.

Заява має виключно рекомендаційний характер, тому європейські країни будуть ухвалювати рішення про скасування або продовження заборони на сполучення з Британією на власний розсуд.

Планують зняти обмеження найближчим часом Бельгія, Нідерланди, Греція та Кіпр. До того ж вони вимагатимуть у британців негативний результат тесту на COVID-19 і введуть карантин після прибуття.

Громадяни Британії поділилися враженнями про те, перед якими труднощами постали, та як долали їх.

Нікі та Макс Райти розповіли, що у них була запланована різдвяна поїздка на Мадейру. Коли їхній рейс приземлився на португальському курортному острові, їм сказали, що британським мандрівникам заборонили в'їзд. З'ясувалося, що рейс із Британії був здійснений попри те, що напередодні уряд Португалії наклав заборону на такі поїздки.

Після приземлення капітан лайнера оголосив, що 25 британським пасажирам на борту не дозволяється виходити з літака. Через кілька годин лайнер доправив їх назад у Лондон.

За словами Райтів, досвід більш ніж 10-годинного сидіння в літаку був "неймовірним".

Андреа Трояні виїхав із Британії в Італію на день народження батька, але планував повернутися через три дні, щоб провести Різдво зі своєю вагітною нареченою Елісон Бек. Проте через скасування рейсів зробити цього не зміг. Бек сказала, що ситуація нагадує "серію невдалих подій у дусі Кафки, і всі вони повністю поза нашим контролем".

Трояні хотів пройти обов'язковий тест на коронавірус після прибуття в аеропорт Фьюмічіно, але пасажирам сказали, що цього більше не роблять. Італійцю довелося піти на самоізоляцію на 14 днів.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що через блокаду Великої Британії після виявлення нового штаму коронавірусу в цій країні застрягли тисячі іноземців.

Непроста ситуація склалася в британських аеропортах, а також у Дуврі, звідки можна потрапити на материк через Ла-Манш, – вулиці міста були буквально забиті вантажівками.