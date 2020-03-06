Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-2019.

Діяти обмеження почнуть 7 березня з 7:00, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"У зв'язку з поширенням на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей випадків захворювання на гострі респіраторні захворювання, збудником яких, ймовірно, є коронавірус, за наказом командувача об'єднаних сил на контрольних пунктах в'їзду-виїзду з тимчасово окупованих територій з 07:00 7 березня 2020 вводяться тимчасові обмеження щодо перетину КПВВ", – сказано в повідомленні.

У штабі ООС уточнили, що особи, які перетинають лінію розмежування, будуть проходити процедуру огляду і температурного сканування. У разі виявлення ознак коронавірусу, до них будуть застосовані обмежувальні заходи.

Громадяни, які мають реєстрацію на підконтрольній Україні території, доставлятимуть у спеціалізовані лікувальні установи. Для цього на кожному пункті пропуску чергує обладнаний автомобіль швидкої допомоги і підготовлений медперсонал.

Людей без такої реєстрації не пропускатимуть через КПВВ.

Командування ООС закликало українців не відвідувати окуповані території без крайньої необхідності. Також уточнюється, що в разі погіршення епідеміологічної ситуації окупанти не зможуть взяти ситуацію під контроль через недостачу кваліфікованого медперсоналу, спецобладнання і медикаментів.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі прикордонники почали посилено перевіряти людей на пропускних пунктах уздовж лінії розмежування, щоб не допустити поширення COVID-2019.

Нагадаємо, що в Україні поки зафіксовано один випадок захворювання коронавірусом. Пацієнт ізольований в Чернівцях. Також в місті з 6 березня на 16 днів вводяться протиепідемічні заходи.

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