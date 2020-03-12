Як працюватимуть церкви під час карантину через коронавірус в Україні: пояснення

У зв'язку з оголошеним в Україні карантином через пандемію коронавірусу в Українській греко-католицькій церкві висловили готовність перейти на богослужіння онлайн.

Про це розповів OBOZREVATEL керівник Департаменту інформації УГКЦ, протоієрей Ігор Яців. За його словами, під час Великого посту потрібно дотримуватися домашнього молитовного правила.

"Можна користуватися трансляціями богослужінь за допомогою сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священиків, готових відповідати на прохання вірян приділяти їм Таїнства Сповіді та Причастя вдома, особливо коли мова йде про хворих людей", – цитує Яців слова Глави УГКЦ, Блаженнішого Святослава.

УГКЦ закликає всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах pilgrimage.in.ua

Що стосується участі в богослужіннях, керівництво церкви насамперед закликає всіх дотримуватися правил особистої гігієни в храмах.

"У цей період може бути виправданим не торкатися і не цілувати ікони. Крім цього, вимагаємо в наших церквах посилити заходи протиепідемічної безпеки, щоб наші храми були завжди чистим і безпечним місцем для особистої та спільної молитви", – зазначив протоієрей.

У свою чергу, Православна церква України (ПЦУ) випустила рекомендації для парафіян, як убезпечити себе від зараження коронавірусом. При цьому в ПЦУ не вважають за необхідне вводити обмеження на проведення регулярних богослужінь.

Раніше OBOZREVATEL писав, чому не варто панікувати через коронавірус і введення в Україні карантину з метою уникнення розповсюдження COVID-19.

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