Головна Новини
13 березня • оновлено в 14:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Через коронавірус сотню українців заблокували на кордоні Італії та Словенії. Фото

Читати матеріал російською

Група зі 100 українців виявилася заблокована на кордоні Італії та Словенії через карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Застряглі українці повідомили ТСН.ua, що словенські прикордонники поміряли температуру у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси, закликавши їх вернутися до Італії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Більшість пасажирів не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС закінчується, тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в'їзд.

Автобуси виконували рейси Мілан – Київ і Барі – Херсон.

Також на кордоні перебувають і румунські автобуси, але без пасажирів.

Через коронавірус сотню українців заблокували на кордоні Італії та Словенії

tsn.ua

Через коронавірус сотню українців заблокували на кордоні Італії та Словенії

tsn.ua

Через коронавірус сотню українців заблокували на кордоні Італії та Словенії

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії станом на вечір 12 березня налічувалося понад 15 тисяч інфікованих і більш як 1 тисяча померлих від коронавірусу.

В Італії потрапила в реанімацію українка Раїса Малишева, у якої підтвердили коронавірус.

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, як будуть працювати пункти пропуску на кордоні для перевізників вантажів після їхнього закриття. Також у мережі з'явився попередній повний список КПП.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Теги
кордон вірус
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
1
9
Смішно
3
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
на Западной Украине вообще должен быть мор... когда туда вернутся все працювитые гастеры...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Надо сжигать...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Спасибо пограничникам Словении за борьбу с вирусом в Украине!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги