Через коронавірус сотню українців заблокували на кордоні Італії та Словенії. Фото

Група зі 100 українців виявилася заблокована на кордоні Італії та Словенії через карантин у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Застряглі українці повідомили ТСН.ua, що словенські прикордонники поміряли температуру у водія та ухвалили рішення не пропускати автобуси, закликавши їх вернутися до Італії (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Більшість пасажирів не хоче повертатися, оскільки термін їхнього перебування за біометричними паспортами в країнах ЄС закінчується, тому вони ризикують отримати депортацію та заборону на в'їзд.

Автобуси виконували рейси Мілан – Київ і Барі – Херсон.

Також на кордоні перебувають і румунські автобуси, але без пасажирів.

tsn.ua

tsn.ua

tsn.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії станом на вечір 12 березня налічувалося понад 15 тисяч інфікованих і більш як 1 тисяча померлих від коронавірусу.

В Італії потрапила в реанімацію українка Раїса Малишева, у якої підтвердили коронавірус.

Глава Державної митної служби України Максим Нефьодов розповів, як будуть працювати пункти пропуску на кордоні для перевізників вантажів після їхнього закриття. Також у мережі з'явився попередній повний список КПП.

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