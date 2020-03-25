Бояться один одного: депутати Київради провели засідання на вулиці. Фото

Засідання бюджетної комісії Київради 25 березня через коронавірус COVID-19 відбулося у дворі будівлі мерії, що на вулиці Хрещатик, 36.

Про це дізнались журналісти OBOZREVATEL. Депутати перерозподіляли гроші на користь тих, хто бореться з вірусом.

У дворі Київради підготували крісла для депутатів

За словами голови комісії Андрія Страннікова, проводити засідання на свіжому повітрі вирішили, щоб знизити ризик інфікування членів комісії коронавірусом.

"На вулиці і безпечну 1,5-метрову відстань між людьми легше забезпечити. А враховуючи, що там працюють камери зовнішнього спостереження, норма про обов'язкову відеотрансляцію була дотримана", – пояснив Странніков.

Депутати бояться один одного

Але, як розповіло OBOZREVATEL джерело в Київраді, депутатський корпус важко зібрати.

Частина депутатів боїться приходити на сесію Facebook/Сергій Артеменко

"Депутати просто бояться збиратися, щоб не заразитися коронавірусом. Адже ніхто не знає, хто з колег за цей час і де побував, що привіз до України. А їздили всі, й у той же Куршевель на закриття сезону. Просто про них не так говорять, як про нардепів. І в Італії частина депутатів була", – пояснив один із депутатів.

Що обговорили

Так, депутати обговорили і проголосували питання порядку денного, спрямовані на перерозподіл видатків бюджету у цьому році на користь підтримки тих, хто забезпечує лікування, пересування і допомогу в боротьбі з пандемією коронавірусу, а ще соціально-незахищених категорій жителів Києва.

Зокрема, вони проголосували за скорочення витрат на капбудівництво. Як наголосив Странніков, насамперед, мова про проєкти реконструкцій та капремонтів великих об'єктів, які перебувають на стадії проєктування. Витрати на ці роботи будуть перенесені на 2021 рік.

Будівництву Подільського моста пандемія не завадить

Решта витрат будуть переорієнтовані на боротьбу з пандемією коронавірусу. Так, із бюджету Києва буде додано 1 млрд на медицину.

Близько 300 млн грн піде на підтримку малозабезпечених. Ще 780 млн виділять на комунальні підприємства "Київпастранс" і "Київський метрополітен". Це компенсація за втрати від карантинних заходів та виплата зарплат.

22 млн грн із бюджету виділять на проведення дезінфекцій у житлових будинках. Крім того, депутати проголосували за проєкт про знижки від 50 до 100% на плату за оренду комунального майна для малого і середнього бізнесу та рекламні площі.

Всі ці питання повинні розглянути на сесії Київради 26 березня.

За даними OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 25 березня, в Україні були офіційно підтверджені 113 випадків зараження коронавірусом.

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