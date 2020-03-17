Через карантин OBOZREVATEL TV запустить експеримент з новинами "з кухні"

У зв'язку з карантинними заходами через загрозу поширення коронавірусу в Україні ObozTV вирішив провести експеримент. Канал готує підсумковий випуск новин просто з кухні ведучого Вадима Колодійчука.

Як зазначила команда програми, це буде не класичний формат підсумкового проєкту, адже ObozTV на відміну від інформаційних мовників більш гнучкий (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми вирішили відійти від усталених форматів. І, щоб не наражати на наших співробітників на небезпеку, робимо все можливе, щоб видати ефір з дому", – йдеться в заяві.

Перший випуск підсумкового проєкту вийде в ефір 17 березня о 21:00 у записі. Примітно, що підводки до випуску ведучий записує в телефонному режимі. Крім того, в сюжеті глядачі зможуть побачити включення голів областей і мерів міст.

Також планується низка рубрик, в яких гості будуть включатися по відеозв'язку. В цілому за годину передачі буде показано чотири-п'ять включень (серед них – поради сімейного лікаря, відео з регіонів та інше).

Вадим Колодійчук Скріншот відео

Родзинка такого формату подачі новин – в акценті на поясненні подій в країні й аналізі можливих наслідків. Адже до 21:00 українці вже матимуть уявлення про картину дня.

"Якщо ми побачимо відгук від глядачів, то на наступному тижні хочемо зробити випуск прямоефірним, і зараз шукаємо варіанти як це можна організувати з дому. Тоді ми б хотіли надати можливість глядачам дзвонити до Вадима", – говорить творча група програми "Підсумки".

Крім того, глядачі зможуть надсилати відео про карантин у своїх містах на цей Telegram-канал: @pidsumky_karantyn

Також на ObozTV підкреслили, що стануть першим телеканалом з покриттям 16 млн глядачів, який буде працювати в такому форматі.

Нагадаємо, крім мовлення на супутнику, канал присутній в пакетах кабельних провайдерів (наприклад, "Воля-кабель") і всіх ОТТ платформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зв'язку із загрозою поширення короновірусу жорсткий карантин в Україні вже введено в низці областей і міст країни. Він передбачає серйозні обмеження в сфері послуг і торгівлі, а також перехід багатьох організацій на віддалену роботу.

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