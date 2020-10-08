В Україні через загрозу введення нових жорстких карантинних обмежень не відбулося зростання кількості вакансій, як того очікували експерти.

Як розповіла керівниця Експертно-аналітичного центру Юлія Дрожжина, кількість вакансій у вересні порівняно з серпнем зменшилася до 9-10%, передає 5 канал.

"Зростання кількості вакансій, на яке ми очікували у вересні, яке б мало відбуватись традиційно, бо розпочинається новий бізнес-сезон, на жаль, не відбулось. І кількість вакансій порівняно з серпнем, трохи зменшилась – у межах 9-10%. Наразі роботодавці перебувають у ситуації невизначеності: чи буде друга хвиля карантину? Не у всіх є фінансові ресурси, інші ресурси, які б дозволили розвиватись і, знов таки, розширювати свій штат", – зазначила експертка.

Зі свого боку виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації Анна Дерев'янко зауважила, що через ситуацію з коронавірусом роботодавці перебувають у стані невизначеності і взагалі не мають змоги будувати будь-які перспективні плани.

"Бізнес консервативно очікує й дивиться на ситуацію в другій половині цього року. Ба більше, наступний рік, всі очікують, що буде достатньо важким, тому важко робити будь-які плани. Я б не очікувала зростання в 2021-му році. Треба бути готовим до гіршого, але сподіватись на краще", – зауважила вона.