Через COVID-19 за тиждень померли 300 українців. Інфографіка

Протягом останнього тижня, з 4 по 10 вересня, від коронавірусної інфекції померли 305 українців.

Про це повідомили на сторінці Центру громадського здоров'я у Facebook, опублікувавши інфографіку. Зазначається, що за підсумками тижня кількість активних хворих на COVID-19 в Україні зросла на 11 098 людей.

Також за цей період було зафіксовано 17 805 нових випадків захворювання, а 6392 людини одужали.

Центр громадського здоров'я / Facebook

Найбільше активних хворих на 100 тисяч населення зареєстровано у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

За тиждень було проведено 161 497 ПЛР-досліджень.

Нагадаємо, станом на 12 вересня в Україні офіційно підтверджено 151 859 випадків захворювання на COVID-19. Тільки за минулу добу в країні було виявлено 3103 нових хворих. Тим часом смертність від коронавірусу зросла до 3148 осіб (+72 за добу). Водночас уже 68 346 пацієнтів (+1341 за добу) повністю побороли хворобу.

Центр громадського здоров'я / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з півночі 14 вересня почне діяти нове епідеміологічне зонування. Таке рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.