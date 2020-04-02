"Розбило серце!" Через COVID-19 чоловік не зміг попрощатися з дружиною, що помирала

В Австралії від коронавірусу COVID-19 померла 67-річна Джанет Лібен. Саме тоді її чоловік, що також заражений, перебував у сусідній палаті.

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Літня пара була серед 440 пасажирів, які захворіли на круїзному лайнері Ruby Princess. Через ізоляцію чоловік навіть не зміг поцілувати на прощання дружину, що помирала, передає Daily Mail.

"Він був абсолютно розгублений. Не міг її втішити, він сам заражений вірусом. Нічого не міг вдіяти, окрім як відпустити її, це розбило йому серце", – розповіли в лікарні.

Подружжя Лібен Daily Mail

Подружжя – колишня робітниця заводу та відставний офіцер австралійської армії – відпочивало в круїзі з друзями. Мандрівку організувала Асоціація авіадиспетчерів Австралії (ADAA).

За словами глави ADAA, Лібен дуже переймався станом здоров'я дружини, водночас у нього самого спостерігався важкий кашель і стискало від болю груди.

Джанет Лібен з домашнім улюбленцем Daily Mail

Додамо, згідно з даними порталу Worldometers, в Австралії станом на 12:00 2 квітня на COVID-19 захворіло 5137 осіб, померло – 25.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірусом заразилося в усьому світі вже понад 935 тисяч осіб.

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