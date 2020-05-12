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13 травня • оновлено в 17:15
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Наталя Юсупова
Наталя Юсупова
Блогер, волонтер Всі статті автора

Чемпионы не те, кто держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам

71т
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Получается так, что если ты чемпион, тебе можно все что угодно? У нас только Усик и Ломаченко чемпионы и прославляют Украину?? Нет!

У нас очень много талантливых и успешных людей, которые не держат одной рукой украинский флаг, а другой жмут руку оккупантам. Россияне Вам братья? Ок.

Не вызывайте чемпионов на поединки, пусть едут на фронт станут с попами взявшись за руки и на себе проверят, есть там война или нет. Станьте и проверьте своих гребаных братьев. В лучшем случаем получите пулю в лоб, в худшем, от Вас вообще ничего не останется. Только так. Ой, да кто такой тот или этот, да пусть сначала достигнут то, что эти достигли. Угу.

Я знаю сотни людей, которые отдали свои жизни и отдают, за то, чтобы наша страна могла быть цивилизованной. Я знаю сотни людей, которые каждый день спасают жизни другим, они не чемпионы, они стоя в крови борются за каждую жизнь. Не мордобоем. Им не платят миллионы, у них нет рекламных компаний и миллион поклонников, но жизнь человека зависит от них. Так кто чемпион??? А те, кто в радиационном дыму тушит пожары, а те кто рядом с умирающими детьми, а те кто сейчас не жалея себя борется с эпидемией, они кто? Не надо из мухи делать слона! Украину прославляют обычные люди, на рабочих руках держится страна. Чемпионы те, кто верит своему народу, не прикрываясь верой тех, кто убивает наш народ.

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Автор
Наталя Юсупова Наталя Юсупова
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Натальи Юсуповой
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Коментарі
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наша юсупчиха абсолютно права - только "патриоты", которые "стоя в крови" набивают баксами свои карманы за счёт гуманитарной помощи, могут считаться "чемпионами" Украины! Правда, наташка?
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6
Шматок Сергій
Шматок Сергій
Shlomo Shtern, поц, она из Днепра, чё, красавица обрезному не дала? приходится козу пользовать и вятровича?
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1
Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Я думаю, що до Ломаченка та Усика треба "поставитись з розумінням"!))) Уявіть, що вас з дитинства впродовж десятків років майже щодня сильно б"ють по голові! Уявили, зрозуміли!)))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Блииин... А я то думал, чемпион - тот кто в соревнованиях побеждает. А оно вона чё...
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