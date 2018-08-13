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"Чемодан, вокзал, Росія": відома журналістка публічно поставила на місце фаната "русского міра"

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Українська телеведуча і актриса Яніна Соколова запропонувала зробити "незручним" життя тих, хто не поважає державну мову в Україні. З такою ініціативою журналістка виступила після інциденту з прихильником "русского міра" в одному із супермаркетів Києва.

За словами Соколової, кілька днів тому вона знімала гроші в банкоматі і стала мимовільним свідком телефонної розмови 45-річного чоловіка з представником банку. Він розлютився через те, що на екрані пристрою була відсутня російська мова.

"Альо! Совєсть єсть? Пачєму ви понапісивалі функції банкомата на непанятнам язикє! На каком-каком? На укрАінскам, англіскам, нємєцкам. Да, я гражданін ваш, к сажалєнію, но мої права ви сєйчас агранічілі. Фсьо! Я ухажу с вашего долбанага ексіма", - процитувала журналістка на своїй сторінці у Facebook незадоволеного клієнта (Орфографія і пунктуація автора збережені. - Ред.)

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Соколова відразу ж запропонувала чоловікові допомогу з перекладом, проте останній відмовився. При цьому, пише журналістка, додав: "Нє нада мне пєрєкладать! Мнє, рускаму па націанальнасті, далжно бить напісана па-рускі, мнє далжно бить вєздє удобна!"

Доволі агресивна реакція представника "русского міра" не залишилася без відповіді телеведучої. "Поки не припинили сполучення Київ - Москва, ви маєте шанс переїхати туди, де зручно. Поспішіть, бо існує загроза, що "будєт вскорє нєудобна", - поставила Соколова його на місце.

Ілюстрація

Wikimapia

Журналістка також звернулася до української влади з проханням взяти приклад з Литви і зробити все можливе заради популяризації державної мови.

"Так, ми маємо радянське минуле. І воно ще років 50 точно буде тиснути. Але якщо молоде покоління не матиме мову як основу, ми приречені. Немає сенсу виявляти толерантність. Всім, хто цурається свого, має бути "незручно" до мізків кісток", - підсумувала Соколова.

Зазначимо, що пост української телеведучої викликав бурхливу реакцію в соціальній мережі. Всього за добу з моменту публікації його підтримали лайками понад тисячу осіб, третина з яких запис поширили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно інша українська журналістка Юлія Бориско приструнила російських туристів у Туреччині, коли їх із чоловіком назвали "русскими".

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктМовний скандал
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкт
українська мова
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Украинец поймёт беларуса , поляка , болгарина , словака потому что это всё славянские языки ,русские или настолько тупые или уже настолько зомбированные , что отказываются понимать доже однокоренные слова , они ещё и при советской власти отказывались понимать украинский язык , хотя в то время не велась такая националистическая пропаганда как сейчас , со стороны России .
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с этага и начлось притеснение рускага языка. Я таких моментов и начинается не тольео независимость, а и безопасность страны
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Карнюшин Александр
Карнюшин Александр
Banderacaput Sergey, усі москалі підори
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Ильченко София
Ильченко София
Именно такое этническое быдло"сруцкага мира" в УКраине,ВОНЯЕТ,и гавкает постоянно, вместо того, чтобы чумодан,вакзал,па-раша,решить свое будусчее навсегда.УКРАИНА БУДЕТ РАДА,от очистки нечисти скацапской!НА ХУЙ ПШЛИ С УКРАИНЫ,пидоросы хуйловские!НЕ ХУЙ ШАСТАТЬ В УКРАИНЕ!ПИЗДУЙТЕ В "СРУЦКИЙ РАЙ"
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