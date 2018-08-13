"Чемодан, вокзал, Росія": відома журналістка публічно поставила на місце фаната "русского міра"

Українська телеведуча і актриса Яніна Соколова запропонувала зробити "незручним" життя тих, хто не поважає державну мову в Україні. З такою ініціативою журналістка виступила після інциденту з прихильником "русского міра" в одному із супермаркетів Києва.

За словами Соколової, кілька днів тому вона знімала гроші в банкоматі і стала мимовільним свідком телефонної розмови 45-річного чоловіка з представником банку. Він розлютився через те, що на екрані пристрою була відсутня російська мова.

"Альо! Совєсть єсть? Пачєму ви понапісивалі функції банкомата на непанятнам язикє! На каком-каком? На укрАінскам, англіскам, нємєцкам. Да, я гражданін ваш, к сажалєнію, но мої права ви сєйчас агранічілі. Фсьо! Я ухажу с вашего долбанага ексіма", - процитувала журналістка на своїй сторінці у Facebook незадоволеного клієнта (Орфографія і пунктуація автора збережені. - Ред.)

Соколова відразу ж запропонувала чоловікові допомогу з перекладом, проте останній відмовився. При цьому, пише журналістка, додав: "Нє нада мне пєрєкладать! Мнє, рускаму па націанальнасті, далжно бить напісана па-рускі, мнє далжно бить вєздє удобна!"

Доволі агресивна реакція представника "русского міра" не залишилася без відповіді телеведучої. "Поки не припинили сполучення Київ - Москва, ви маєте шанс переїхати туди, де зручно. Поспішіть, бо існує загроза, що "будєт вскорє нєудобна", - поставила Соколова його на місце.

Ілюстрація Wikimapia

Журналістка також звернулася до української влади з проханням взяти приклад з Литви і зробити все можливе заради популяризації державної мови.

"Так, ми маємо радянське минуле. І воно ще років 50 точно буде тиснути. Але якщо молоде покоління не матиме мову як основу, ми приречені. Немає сенсу виявляти толерантність. Всім, хто цурається свого, має бути "незручно" до мізків кісток", - підсумувала Соколова.

Зазначимо, що пост української телеведучої викликав бурхливу реакцію в соціальній мережі. Всього за добу з моменту публікації його підтримали лайками понад тисячу осіб, третина з яких запис поширили.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно інша українська журналістка Юлія Бориско приструнила російських туристів у Туреччині, коли їх із чоловіком назвали "русскими".