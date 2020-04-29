Так, друзья, сегодня будет интересный пост на тему того, чем украинцы отличаются от россиян— это мои личные наблюдения, сделанные в ходе неоднократных поездок в Украину и в ходе личного общения с украинцами. У всех народов из бывшего СССР есть кое-что общее, главным образом это всякие наследственные травмы совка — вроде боязни начальства, любви к "халяве" и выученного беспомощного "комплекса маленького человека" — мол, от нас ничего не зависит, всё решается где-то наверху.

Но тем не менее — СССР уже 30 лет как нет, и населявшие его народы пошли по собственному пути, успев приобрести за это время многие уникальные стороны национального характера — вот как раз о некоторых заметных чертах такого характера у украинцев (и о том, чем они отличаются от россиян) я и расскажу в сегодняшнем посте, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

1. Отсутствие "имперства".

Так же, как и у белорусов, у украинцев нет желания прирастать чужими территориями, а есть желание строить свое демократическое государство в границах современной Украины. Многие россияне же напротив — не прочь "вернуть" кое-что из территорий бывшего СССР и еще кое-что прихватить. В Украине никто всерьёз не обсуждает планы "возврата" каких-то территорий путём отторжения их у ближайших соседей — хотя могли бы придумать для этого точно такие же "исторические обоснования", какие были придуманы для Крымнаша — взять хотя бы вот эту карту украинских земель 1915 года, на которой к Украине относится Кубань и множество иных территорий, ныне входящих в состав других государств:

Тем не менее, украинцы прекрасно понимают, что любые "переделы" сформировавшихся стран — принесут только горе и разорение, современное богатство — заключатся вовсе не в территории, а желать отнять что-то у соседа, прикрываясь "исторчиеской справедливостью" могут только гадкие современные фашисты.

2. Обострённое чувство справедливости.

Украинцы намного острее воспринимают несправедливости и притеснения со стороны властей, в целом более свободолюбивые. Там где россиянин будет терпеть и подчиняться, украинец уже давно устроит восстание и начнет жечь покрышки. Думаю что причиной этому казацкое прошлое Украины, т.е. каждый украинец в душе — казак и воин. Пример из недавней истории — произошедший в 2013-2014 году в Украине Евромайдан, во время которого украинцы выгнали зарвавшихся советских воришек и лжецов и начали строить европейскую страну.

Как объясняют мои читатели из украины — причиной такой разницы в менталитете является то, что свои политические традиции украинцы ведут от киевского вече, которое нанимало князя и могло его выгнать. В старой же России центральная власть была устроена несколько иначе, и за счет этого россияне имеют несколько меньшее стремление к демократии, чем украинцы. Впрочем, даже несмотря на потоки грязи против Украины со стороны всех путинских СМИ — Евромайдан заставил задуматься в том числе и многих россиян.

3. Юмор и лёгкость характера.

По моим наблюдениям — украинцы в целом более юморные, легче смотрят на проблемы, относятся с иронией в том числе и к своим властям. В Украине в порядке вещей шутки и стёб над президентом (часто шутят те же люди, которые сами за него и голосовали), президент в Украине — обычный живой человек из плоти и крови и наёмный менеджер, а не астрально-сакральная фигура наподобие фараона, у которого надо мыть ноги и пить воду.

Россияне же наоборот, в целом более серьезные и редко шутят на политические темы — может быть, там больше ощущается влияние советского прошлого и ГУЛАГа, в который человека могли отправить за одну политическую шутку. Также там нередко можно наблюдать обожествление фигуры президента и приписывание ей мистических свойств ("Нет Путина"— нет России", "Путин всё видит" и т.д.) — что в целом характерно больше для архаических вождеств, чем для современных стран XXI века.

В общем, вот такие наблюдения у меня получились.

Что думаете об этом? Может быть я что-то упустил?

Напишите в комментариях, интересно.