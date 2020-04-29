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29 квітня • оновлено в 10:17
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Максим Мирович
Максим Мирович
Білоруський блогер Всі статті автора

Чем украинцы отличаются от россиян

7.5т
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Так, друзья, сегодня будет интересный пост на тему того, чем украинцы отличаются от россиян— это мои личные наблюдения, сделанные в ходе неоднократных поездок в Украину и в ходе личного общения с украинцами. У всех народов из бывшего СССР есть кое-что общее, главным образом это всякие наследственные травмы совка — вроде боязни начальства, любви к "халяве" и выученного беспомощного "комплекса маленького человека" — мол, от нас ничего не зависит, всё решается где-то наверху.

Но тем не менее — СССР уже 30 лет как нет, и населявшие его народы пошли по собственному пути, успев приобрести за это время многие уникальные стороны национального характера — вот как раз о некоторых заметных чертах такого характера у украинцев (и о том, чем они отличаются от россиян) я и расскажу в сегодняшнем посте, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

1. Отсутствие "имперства".

Так же, как и у белорусов, у украинцев нет желания прирастать чужими территориями, а есть желание строить свое демократическое государство в границах современной Украины. Многие россияне же напротив — не прочь "вернуть" кое-что из территорий бывшего СССР и еще кое-что прихватить. В Украине никто всерьёз не обсуждает планы "возврата" каких-то территорий путём отторжения их у ближайших соседей — хотя могли бы придумать для этого точно такие же "исторические обоснования", какие были придуманы для Крымнаша — взять хотя бы вот эту карту украинских земель 1915 года, на которой к Украине относится Кубань и множество иных территорий, ныне входящих в состав других государств:

Тем не менее, украинцы прекрасно понимают, что любые "переделы" сформировавшихся стран — принесут только горе и разорение, современное богатство — заключатся вовсе не в территории, а желать отнять что-то у соседа, прикрываясь "исторчиеской справедливостью" могут только гадкие современные фашисты.

2. Обострённое чувство справедливости.

Украинцы намного острее воспринимают несправедливости и притеснения со стороны властей, в целом более свободолюбивые. Там где россиянин будет терпеть и подчиняться, украинец уже давно устроит восстание и начнет жечь покрышки. Думаю что причиной этому казацкое прошлое Украины, т.е. каждый украинец в душе — казак и воин. Пример из недавней истории — произошедший в 2013-2014 году в Украине Евромайдан, во время которого украинцы выгнали зарвавшихся советских воришек и лжецов и начали строить европейскую страну.

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Как объясняют мои читатели из украины — причиной такой разницы в менталитете является то, что свои политические традиции украинцы ведут от киевского вече, которое нанимало князя и могло его выгнать. В старой же России центральная власть была устроена несколько иначе, и за счет этого россияне имеют несколько меньшее стремление к демократии, чем украинцы. Впрочем, даже несмотря на потоки грязи против Украины со стороны всех путинских СМИ — Евромайдан заставил задуматься в том числе и многих россиян.

3. Юмор и лёгкость характера.

По моим наблюдениям — украинцы в целом более юморные, легче смотрят на проблемы, относятся с иронией в том числе и к своим властям. В Украине в порядке вещей шутки и стёб над президентом (часто шутят те же люди, которые сами за него и голосовали), президент в Украине — обычный живой человек из плоти и крови и наёмный менеджер, а не астрально-сакральная фигура наподобие фараона, у которого надо мыть ноги и пить воду.

Россияне же наоборот, в целом более серьезные и редко шутят на политические темы — может быть, там больше ощущается влияние советского прошлого и ГУЛАГа, в который человека могли отправить за одну политическую шутку. Также там нередко можно наблюдать обожествление фигуры президента и приписывание ей мистических свойств ("Нет Путина"— нет России", "Путин всё видит" и т.д.) — что в целом характерно больше для архаических вождеств, чем для современных стран XXI века.

В общем, вот такие наблюдения у меня получились.

Что думаете об этом? Может быть я что-то упустил?

Напишите в комментариях, интересно.

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Автор
Максим Мирович Максим Мирович
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Максима Мировича
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Украинцы всегда с кем-то воевали или воюют - с татарами, мо,скалями, ля,хами, турками и, всякий раз, смысл и итог их многолетней борьбы определялся тяжестью монетного мешка или количеством купюр на банковских счетах, полученных от различных хозяев.
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Надо осознать, что украинцы это первая нация сложившаяся в Европе, она дала начало Древней Греции и Рима, украинцы первыми стали сеять пшеницу и строить подводные лодки, а тот кто этому не верит самый настоящий рашист. Украинцы постоянно, не покладая рук работают, сохраняя при этом абсолютную трезвость, украинцы никогда не воруют чужого имущества, а только берут то, что им очень понравилось. Украинцы добровольно отказались ещё в XV веке от поганого имени "росич" и приняли своё настоящее самоназвание по совету польских ясных панов, которые считали земли русских княжеств "окраиной".
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Немцов критиковал пУтина и был ему политическим конкурентом - за это его и убили. Поэтому у нас в России нельзя критиковать власть - опасно для здоровья.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Маринов Михаил, общее для Литвиненко, Политковской и Немцова - это был отработанный для западных хозяев материал, и живые они навредить России больше уже никак не могли
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Маринов Михаил, о, опущенное про немцова вспомнило, которого сбу грохнуло, за что им огромное спасибо...))) Судя по тому, как ты критикуешь Путина, ты бессмертное...)))
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