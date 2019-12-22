Чекають по три доби: українці застрягли на кордоні з Польщею

На пунктах пропуску українсько-польського кордону утворилися кілометрові черги. Люди не можуть в'їхати на територію країни по кілька діб.

Українці, що чекають своєї черги на кордоні в пункті пропуску Смільниці 22 грудня заявили, що черга не рухається вже протягом п'яти годин, а дехто чекає на свою можливість потрапити до Польщі 40 годин, повідомляє ТСН.

Про ще гіршу ситуацію повідомляють ті, хто намагається перетнути кордон у Шегині, там автомобільний затор простягнувся на десятки кілометрів. Очевидці розповіли, що деякі автомобілі чекають вже три доби.

На кордоні з Польщею утворилися кілометрові затори Скріншот

У Державній митній службі пообіцяли зібрати статистику та прокоментувати складну ситуацію на кордоні згодом.

Як писав OBOZREVATEL, у Львівський області на пункті пропуску через українсько-польський кордон Краковець – Корчова автомобілі стоять у чергах по 10 годин на переїзд.

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