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22 грудня • оновлено в 14:13
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/ Суспільство

Чекають по три доби: українці застрягли на кордоні з Польщею

2.5т
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На пунктах пропуску українсько-польського кордону утворилися кілометрові черги. Люди не можуть в'їхати на територію країни по кілька діб.

Українці, що чекають своєї черги на кордоні в пункті пропуску Смільниці 22 грудня заявили, що черга не рухається вже протягом п'яти годин, а дехто чекає на свою можливість потрапити до Польщі 40 годин, повідомляє ТСН.

Про ще гіршу ситуацію повідомляють ті, хто намагається перетнути кордон у Шегині, там автомобільний затор простягнувся на десятки кілометрів. Очевидці розповіли, що деякі автомобілі чекають вже три доби.

На кордоні з Польщею утворилися кілометрові затори

На кордоні з Польщею утворилися кілометрові затори

Скріншот

У Державній митній службі пообіцяли зібрати статистику та прокоментувати складну ситуацію на кордоні згодом.

Як писав OBOZREVATEL, у Львівський області на пункті пропуску через українсько-польський кордон Краковець – Корчова автомобілі стоять у чергах по 10 годин на переїзд.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
В очередях километровых давятся, сдохнуть готовы, лишь бы прочь с укроини милой :-D
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1
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
ПХАХАХААХА)))))) БЕЗПИС! ЛЯХИ ОТСЕИВАЮТ ПОРОХОБОТОВ И АТОШНИКОВ ПИНКАМИ НАЗАД))))
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2
1
Franta Bonanta
Franta Bonanta
Никто не хочет пускать диких скотов в свой дом. Какелов уже режут в Польше как свиней
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2
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ctrah Vitas, гражданская вoйнa у вас, это вы пытаетесь перебить друг друга. А в России народы разные, а живут мирно и дружно
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Franta Bonanta," Никто не хочет пускать диких скотов в свой дом". Вот тут ты прав на 1000%. Вас скотов надо обмотать колючькой ГУЛАГовской и не выпускать, пока не перебьете друг-друга.
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0
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