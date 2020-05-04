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4 травня • оновлено в 23:01
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Чекалкін назвав найбільшу небезпеку для України від Росії

4.7т
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Колишній український дипломат Дмитро Чекалкін розповів, що Україна практично не зникає з порядку денного російських телешоу, витісняючи навіть тему коронавірусу.

Як він пояснив в інтерв'ю OBOZREVATEL там приділяють більше уваги українським питанням, ніж російським, і це є великою загрозою, яку недооцінюють журналісти з України.

"15% російського держбюджету засекречено, кошти йдуть на операції, як висловився Сурков, для стабілізації російської політичної системи, тобто на гібридну війну. Це величезні суми, у минулому році вони становили 35 млрд доларів. І витрачаються не тільки на озброєння якихось нових військових підрозділів. Кілька років тому була створена нова гірничо-штурмова дивізія, на яку витратили 2 мільярди доларів", – сказав Чекалкін.

"Впливає на свідомість": Чекалкін назвав найбільшу небезпеку для України від Росії

Він пояснив, що якщо на одну дивізію витрачають таку суму, то можна уявити, наскільки великі ресурси йдуть на розвиток найрізноманітніших інструментів впливу на свідомість громадян, починаючи з телеканалів NewsOne, "Наш", 112-й і Zik, і закінчуючи групами в соціальних мережах, які розкручують і живлять спецагенти в Україні.

"Якщо за часів, коли я вчився в інституті у нас було 40 випускників на курсі спецпропаганди, то сьогодні відповідні вузи РФ випускають сотні таких фахівців. І те, що ми знаємо про початківців журналістів з так званої "ботоферми Савушкина" в Пітері – це ж просто верхівка айсберга", – сказав він.

Повну версію інтерв'ю читайте за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Чекалкін розповів, що президент Росії Володимир Путін хотів захопити щонайменше дев'ять областей України, коли почав військову агресію проти неї ще в 2014 році.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Wick John
Wick John
Укро свиньям это не грозит т.к в них нет мозгов
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Santi Amonito
Santi Amonito
Типичное пропаг андонное мракобесие пед ерасеи ху*ла - наследницы краснофашистского совка, - перед кончиной не надышится.
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Wick John
Wick John
Santi Amonito, прохрюкала безмозглая свинья почитательница нацизма
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Руденко Сергей
Руденко Сергей
Santi Amonito, Теперь понятно как называется то что здесь через одну статью пишут о России)Особенно в блогах
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Суспільство

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