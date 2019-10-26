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26 жовтня • оновлено в 21:48
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Чекала з полону: звільнений в'язень Кремля порадував мережу зворушливим фото з весілля

1.1т Читати матеріал російською

Звільнений з російського полону український моряк Віктор Беспальченко нарешті відсвяткував весілля з коханою Тетяною в Україні. Церемонія пройшла на березі Дніпра.

Фото з торжества в своєму Facebook опублікував адвокат українських моряків Микола Полозов.

Як повідомляє 24 канал, святкування проходить у селищі Веселе на Херсонщині. Наречений одягнений в парадну форму морського офіцера. Наречена – в пишній весільній сукні кольору айворі.

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Весілля Віктора Беспальченка

Весілля Віктора Беспальченка

ФБ Миколи Полозова

Урочисту подію з молодятами розділили друзі, рідні та інші моряки, з якими Віктор потрапив у російський полон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Беспальченко і його наречена Тетяна офіційно одружилися в СІЗО "Лефортово" в Москві, після чого їм надали одну годину для спілкування під наглядом охоронців СІЗО. Моряк пообіцяв влаштувати святкування на свободі в Україні і дотримав слова.

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Місце
Україна Херсон
Теги
полонені моряки моряки
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чёт на фото она какая-то крупная, беременная штоль, так когда успела?
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