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''Чекаємо в костюмі клоуна!'' Нардеп програв гучне ''парі'' з Зеленським

18.3тЧитати матеріал російською

У мережі закликали народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка виконати обіцянку – прийти на прямий ефір у костюмі клоуна.

Відповідну заяву політик зробив раніше, 23 грудня, телеканалу "Прямий". Змінити образ він обіцяв у тому випадку, якщо шоумен Володимир Зеленський все ж таки зважиться піти в президенти. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, в Twitter Гончаренко навіть написав, що уклав парі і попросив запам'ятати його слова, адже в такий розвиток сценарію не вірить.

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Олексій Гончаренко

Олексій Гончаренко

Слово і Діло

''Чекаємо в костюмі клоуна!'' Нардеп програв гучне ''парі'' з Зеленським

Twitter Олексія Гончаренка

Після того, як у новорічну ніч Зеленський у зверненні до українців підтвердив свою участь у майбутніх президентських виборах, користувачі закликали Гончаренко все ж виконати обіцяне.

"Ваш зоряний вихід. Політики ж повинні тримати слово", "Тепер чекаємо в костюмі клоуна", "Напишіть, на якому ефірі ви з'явитесь у такому костюмі!" – нагадали політику.

''Чекаємо в костюмі клоуна!'' Нардеп програв гучне ''парі'' з Зеленським
''Чекаємо в костюмі клоуна!'' Нардеп програв гучне ''парі'' з Зеленським

Як зазначив журналіст Василь Крутчак, нове вбрання може і не знадобитися. "Просто прийди на ефір у звичному для себе образі. Ніхто не помітить різниці", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський опублікував перше звернення до українців після гучної заяви в новорічну ніч.

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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а че, "внучок" Коломойского уже подал документы в ЦИК? Надрал он вас всех и теперь смеется
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Воронов Сергей, шо гончаренко не захотел пугалом нарядиться? А ты тут его скомарох?
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