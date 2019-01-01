''Чекаємо в костюмі клоуна!'' Нардеп програв гучне ''парі'' з Зеленським

У мережі закликали народного депутата від фракції Блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка виконати обіцянку – прийти на прямий ефір у костюмі клоуна.

Відповідну заяву політик зробив раніше, 23 грудня, телеканалу "Прямий". Змінити образ він обіцяв у тому випадку, якщо шоумен Володимир Зеленський все ж таки зважиться піти в президенти. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

При цьому, в Twitter Гончаренко навіть написав, що уклав парі і попросив запам'ятати його слова, адже в такий розвиток сценарію не вірить.

Олексій Гончаренко Слово і Діло

Twitter Олексія Гончаренка

Після того, як у новорічну ніч Зеленський у зверненні до українців підтвердив свою участь у майбутніх президентських виборах, користувачі закликали Гончаренко все ж виконати обіцяне.

"Ваш зоряний вихід. Політики ж повинні тримати слово", "Тепер чекаємо в костюмі клоуна", "Напишіть, на якому ефірі ви з'явитесь у такому костюмі!" – нагадали політику.

Як зазначив журналіст Василь Крутчак, нове вбрання може і не знадобитися. "Просто прийди на ефір у звичному для себе образі. Ніхто не помітить різниці", – написав він у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський опублікував перше звернення до українців після гучної заяви в новорічну ніч.