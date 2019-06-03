"Чекаємо приходу України!" Цимбалюк поділився криком душі з "Л/ДНР"

Жителі тимчасово окупованих територій Донбасу з нетерпінням чекають звільнення від російських загарбників і повернення в Україну.

Про це у своєму відеоблозі розповів український журналіст Роман Цимбалюк, посилаючись на слова бійців батальйону "Айдар", з якими він познайомився під час останнього візиту до Києва (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Донбас prportal.com.ua

"Я познайомився там з пацанами з "Айдару". І вони кажуть, що в цьому підрозділі воюють в основному місцеві – луганчани і донеччани. Вони спілкуються зі своїми родичами на окупованій території, і їм ставлять запитання: "Коли ж ви нас звільните, тому що ми чекаємо приходу України і цивілізації!". А відповідь зависає в повітрі, тому що ніяких для цього можливостей зараз немає", – зазначив він, натякаючи на абсолютне небажання Росії припиняти війну на території чужої країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ять років тому, 2 червня, в Луганську почалися бойові дії, які перетворили місто, яке раніше процвітало, на руїни. На відео, знятих очевидцями, видно розбомблені житлові будинки людей, безлюдні вулиці, а також занепад і розруху в місті, принесені війною, розв'язаною російськими окупантами.

Одне з таких відео опублікувала і Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. На оприлюднених кадрах показані результати обстрілу населених пунктів Чигарі і Пікузи Донецької області.

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