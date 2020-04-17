"Чекаємо північного вітру": глава Укргідрометцентру сказав, коли повітря очиститься від гару

Підвищений рівень забруднення повітря протримається в Україні ще приблизно три дні. Після прийде північний вітер і принесе потоки чистого повітря.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, пилові бурі розносить північно-західний вітер. Він протримається до 20 квітня, після чого змінить свій напрямок.

"Після вітер зміниться на північний, а там повітря набагато чистіше. Тож будемо сподіватися, що поліпшення в Києві почнеться вже вдень 20 квітня, а упродовж тижня ситуація значно покращиться", – поділився Кульбіда.

Гар у Києві

Еколог Олексій Пасюк розповів OBOZREVATEL, що в такому разі ще може допомогти дощ.

"Тут важливий фактор – це погода. Якщо не буде вітру й випаде дощ, то проблема минеться швидше", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.