"Чекаємо північного вітру": глава Укргідрометцентру сказав, коли повітря очиститься від гару

Підвищений рівень забруднення повітря протримається в Україні ще приблизно три дні. Після прийде північний вітер і принесе потоки чистого повітря.
Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда. За його словами, пилові бурі розносить північно-західний вітер. Він протримається до 20 квітня, після чого змінить свій напрямок.
"Після вітер зміниться на північний, а там повітря набагато чистіше. Тож будемо сподіватися, що поліпшення в Києві почнеться вже вдень 20 квітня, а упродовж тижня ситуація значно покращиться", – поділився Кульбіда.
Гар у Києві
Еколог Олексій Пасюк розповів OBOZREVATEL, що в такому разі ще може допомогти дощ.
"Тут важливий фактор – це погода. Якщо не буде вітру й випаде дощ, то проблема минеться швидше", – заявив він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 16 квітня Київ став першим у антирейтингу міст світу за рівнем забруднення повітря. Жителів столиці закликали зачинити вікна та не виходити на вулицю.
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