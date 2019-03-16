"Чекаємо наказ верховного карлика!" У ЗСУ розгромили Жириновського за маячню про окупацію України

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) розгромив заяву скандального російського політика, лідера ЛДПР Володимир Жириновський на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму.
Він заявив про те, що Крим і Львів повинні стати єдиним простором під контролем Збройні сили Російської Федерації.
"Особливості "громадянської" війни - це коли в окупованому Криму один з лідерів Росії говорить, що подивимося на вибори в Україні 31 березня і чекаємо наказ верховного карлика йти на Київ і Львів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.
Володимир Жириновський
Прес-служба Держдуми
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Жириновський, виступаючи на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму, втратив ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Жириновський погрожував захопити Київ за один день і обіцяв, що жителі української столиці зустрічатимуть росіян з квітами.
Також Жириновський мріяв про "марші дружби" на кордоні України і Росії і про те, що українці поповзуть на колінах просити вибачення у Кремля.
Лідер ЛДПР заявив, що українці нібито мріють про вторгнення російських окупантів і будуть зустрічати їх як визволителів у 1945 році.
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