"Чекаємо наказ верховного карлика!" У ЗСУ розгромили Жириновського за маячню про окупацію України

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) розгромив заяву скандального російського політика, лідера ЛДПР Володимир Жириновський на мітингу до п'ятої річниці окупації Криму.

Він заявив про те, що Крим і Львів повинні стати єдиним простором під контролем Збройні сили Російської Федерації.

"Особливості "громадянської" війни - це коли в окупованому Криму один з лідерів Росії говорить, що подивимося на вибори в Україні 31 березня і чекаємо наказ верховного карлика йти на Київ і Львів", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

Володимир Жириновський Прес-служба Держдуми

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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