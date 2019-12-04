Сегодня наш главный технократ страны - премьер-министр #урядсамокатів# Алексей Гончарук заявил о том, что "с 1 января 2020 государство обеспечит бесплатную доставку пенсий и субсидий через Укрпочту для почти 5 миллионов пенсионеров.

Прочитав это сообщение, у каждого гражданина Украины немного отлегло от души. Слава Богу! Это ж до чего прошлая власть доработалась! Мало того, что пенсии низкие, так оказывается что уже с нового года даже эти копейки доставлять было бы некому! Так и хочется сказать: огромное Вам спасибо, господин премьер-министр! Надёжа Вы наша! Отец родной! Что бы мы без Вас делали?

Но где-то там, в глубине души, неожиданно возник вопрос: а что такое могло стрястись с 1 января 2020 года с государственным предприятием "Укрпочта", которое, если верить нашим независимым от денег "Укрпочты" СМИ, возглавляет "лучший менеджер всех времён и народов" господин Смелянский? Непонятно.

Укрпочта Delo.ua

Однако друг и товарищ господина Смелянского и по совместительству премьер-министр Украины господин Г. популярно разъяснил уважаемой публике, что угроза крылась в... низком тарифе на доставку пенсий, который не менялся вот уже как 15 лет! Но теперь все могут спать спокойно, ибо правительство выделило дополнительные деньги в сумме 900 млн. гривен для предотвращения этого ужасного коллапса. "Каждый пенсионер будет вовремя обеспечен пенсией в следующем году!" – заявил премьер-министр.

Так вот оно в чем дело! А мы-то думали...

Но где-то там... В глубине души... невольно возникал вопрос: вот 15 лет тариф был адекватным и покрывал убытки "Укрпочты", а в последнее время - нет...

Что-то тут не так!

Памятуя об удивительных способностях премьер-министра господина Г. преувеличивать роль своей личности в нашей истории (чего только стоит его обращение к гаранту на "ты" на последней встрече в офисе президента) позволю себе изложить другую версию свалившегося на всех нас счастья.

Говоря о том, что тариф на доставку пенсий не менялся вот уже 15 лет, господин премьер-министр, как бы сказать помягче? Несёт пургу. Очевидно, он не в курсе, что размеры выплат Пенсионного фонда за доставку пенсий государственному предприятию "Укрпочта" прямо зависят от размера пенсионных выплат. Повышаются пенсии – растёт размер выплат "Укрпочте". До сих пор процента отчислений для доставки пенсий хватало. И вдруг..!

И вдруг пришёл "эффективный менеджер" Смелянский со своей так и хочется сказать "молодой командой", у которых зарплата после подписания нового контракта в 2018 году выросла в ТРИ раза! После такой "пэрэмоги", деньги кончились сразу и Смелянский запустил шумную кампанию в СМИ о своих "невиданных успехах". Невиданных потому, что их никто не видел. Кроме Смелянского и группы приближённых к нему лиц. Единственное, чего не хватало этим товарищам для полного счастья, так это... денег! Вот они и потребовали пересмотра тарифа на доставку пенсий в ДВА раза! Вы спросите, а что тариф раньше не увеличивался? Он увеличивался, но медленно! Гораздо медленнее, чем растут аппетиты Смелянского и Ко. И это неприемлемо для светил менеджмента! Не для того они занимали должности на государственном предприятии, чтобы прозябать в нищете. Да на фоне Коболева они просто голодранцы! Прежняя власть этого не понимала, но вот пришли новые лица и справедливость восторжествовала. А как же? Пенсионеры должны заплатить за счастье видеть таких крутых менеджеров во главе государственного предприятия! 900 млн гривен - такова цена вопроса на 2020 год. И заплатят пенсионеры. Эти деньги правительство "выделило", забрав из кармана украинских пенсионеров. Но чего не сделаешь для такого замечательного друга как господин Смелянский? Дружба - оно святое. Не только живот, но и деньги за друга положить не жалко. Тем более чужие. А потом премьер-министр господин Г. расскажет доверчивой публике, что "правительство решило вопрос с доставкой пенсий пенсионерам!"

Цэ пэрэмога!

P.S. Но в глубине души... Вы спросите, если ты такой умный, что предложить можешь в сложившейся ситуации? Отвечаю по существу: надо просто было адекватно повысить пенсии украинским пенсионерам. И тогда все были бы довольны: и пенсионеры, и "Укрпочта". Но это не для наших самокатчиков. Слишком сложная задача. Гораздо приятнее написать в бюджете 2020 "вжити рішучих заходів щодо наближення прожиткового мінімуму до 4251 грн. на місяць" и при этом прописать прожиточный минимум для пенсионеров в 1769 грн. Или на самокате кататься – не мешки ворочать?

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