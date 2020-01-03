"Часу не шкода, державу - так": екснардепка провела експеримент щодо конкурсу на посаду в ДБР

Народна депутатка України VIII скликання Олена Сотник (фракція "Об'єднання" Самопоміч ") вирішила провести експеримент, зібравши пакет документів на оголошений конкурс заступників директора Державного Бюро Розслідувань за 2 дні.

Про всі результати і труднощі своєї спроби взяти участь у змаганні за вакансію вона розповідала в своєму Facebook, а також на Youtube-каналі.

"Свій експеримент я завершила: не ідеальний пакет документів, але поданий конкурсній комісії ДБР. Об'єктивно, якби у мене було хоча б іще 2 робочих дні причепитися було б ні до чого. Однак, це і є результат: показати, що так і було задумано, щоб ніхто зі сторонніх на конкурс не потрапив", – повідомила Сотник увечері 3 січня.

Олена Сотник Скріншот відео

"Відчуваю таке, м'яко кажучи, незадоволення від цього марафону. Тому що дуже непросто, майже нереально зібрати весь той перелік документів за два робочих дні. Можу вам сказати, що мені так і не вдалося подати декларацію кандидата. Сайт, як завжди працює в режимі незбереження, помилок і т.д, і я в якийсь момент здалася", – розповіла ексдепутатка.

Крім того, вона зазначила три головні аспекти в проведенні цього конкурсу:

термін не відповідає ні законодавству, ні об'єктивним критеріям збору документів, якісний пакет документів у такий короткий термін зібрати неможливо; питання правової визначеності – кандидатка не розуміла, за якими критеріями будуть відбиратися кандидатури, в якому порядку і хто це буде робити; організаційні, інформаційні питання довкола цього конкурсу. Сотник подала заяву з проханням продовжити його термін.

"Часу не шкода. Державу - так", – зазначила екснардепка і подякувала всім, хто допомагав їй у зборі документів та щиро вболівав за її успіхи.

Раніше Сотник повідомила про оголошення конкурсу в своєму Facebook і вирішила перевірити, на скільки реально взяти в ньому участь сторонній людині.

"29.12.2019 на сайті ДБР було розміщено оголошення про конкурс на посаду першого заступника і двох заступників директора ДБР. Термін на подачу 2 робочих дні, тобто до 3 січня 2020. Перевіримо чи вдасться мені за цей термін зібрати повний пакет документів", – писала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 2 січня, в ГБР призначили нового слідчого "у справах Майдану". Ним став Олександр Буряк.

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