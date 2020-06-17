Частину України знову заллє дощами: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди

Погода в Україні у четвер, 18 червня, буде дощовою майже на всій території – очікуються короткочасні дощі, грози, локальні шквали та град.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram, західні та північні області, а також Вінниччина перебуватимуть в зоні зниженого атмосферного тиску. На сході, у південній частині та в більшості центральних областей – більше сонця, аніж дощових хмар

Telegram/Погода від Наталки Діденко

Температура повітря у четвер вдень очікується в межах +27..+30 градусів, на сході України до +33 градусів, у західних областях дощі освіжатимуть повітря до +23..+28 градусів.

У Києві 18-го червня знову короткочасні дощі з грозами. Максимальна температура повітря наблизиться до +30 градусів.

Telegram/Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози й смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.