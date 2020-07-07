Частину України затопить, насувається шторм: рятувальники попередили про небезпеку

По всій території України, окрім східних регіонів, 7 липня оголошено штормове попередження: очікуються дощі з грозами.

Про це попередили у пресцентрі Державної служби із надзвичайних ситуацій. У західних областях можливі пориви вітру до 20 м/с.

"Увага! Штормове попередження 7 липня, в західних областях грози, пориви вітру 15-20 м/с вночі та вранці значні дощі", – йдеться в повідомленні.

Також, як повідомляється, вдень у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, разом із грозами в окремих районах сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с. У Київській області 7 липня вдень грози, в окремих районах сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с.

Крім того, за даними Укргідрометцентру, 7-8 липня через очiкувані опади на рiчках Карпатського регіону відбуватимуться підйоми рівнів води:

на річках басейнів Прута та Сірету на 0,2-0,7 м;

на рiчках Закарпатської областi на 0,3-1,0 м, на малих водотоках швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,5-1,0 м;

на рiчках басейну Днiстра (Iвано-Франкiвська обл.) на 0,2-1 м;

на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) на 0,5-1,5 м, мiсцями до 2 м, подекуди вихiд води на заплаву.

У мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися формування значного мiсцевого схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах; у горах ймовірність утворення локальних селевих потоків та зсувів перезволоженого ґрунту.

Крім того, повідомляється, що 7-9 липня за прогнозованого підвищення рiвнiв води з добовою iнтенсивнiстю 1-5 см, на річці Прип'ять у створi поста Рiчиця відбуватиметься подальше затоплення, а на річці Вижiвка в створi поста Стара Вижiвка можливе досягнення позначок затоплення присадибних дiлянок прирiчкових населених пунктiв Ратнiвського i Старовижiвського районів у Волинській області.

Український гідрометцентр / Facebook

Український гідрометцентр / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Українського гідрометцентру розповів, що грози і смерчі стануть звичним і регулярним явищем цього літа в Україні.