Погода в Україні, у п'ятницю, 15 травня, буде сухою майже по всій території країни. Температура вдень сягатиме +13...+17 градусів.

Про це написала народна синоптикиня Наталка Діденко у Facebook. За її словами, суха погода переважатиме на півночі, сході, у Криму, у південних районах Одещини та в центральних областях.

Водночас атмосферний фронт зумовить дощі на заході (окрім Волині та Рівненщини), місцями в центральних областях, на півдні, окрім крайніх південних районів, а також ввечері досягне Донеччини.

Температура впродовж дня прогнозується +13...+17 градусів, у навколокарпатських областях +9...+13, на півдні +15...+22, в Криму – до +25.

Найближчої ночі в північних районах Волині, Рівненщини, Житомирської, Київської та Чернігівської областей можливі невеликі заморозки на ґрунті. Загалом у цих районах +1...+5 градусів. У більшості районів західних та північних областей очікується +3...+8 градусів, у Чернівецькій області – до +10, у центральних областях – від +4 на Вінниччині до +12 на Дніпропетровщині. На півдні та сході +9...+13.

У Києві завтра без дощу. Вночі буде дуже холодно, +3...+6 градусів, вдень потепліє до +15...+16.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Ігор Кибальчич сказав, що травень 2020 року не прогнозується надто спекотним, навпаки, середня температура може виявитися навіть трохи нижчою за норму.