Погода в Україні у середу, 15 липня, буде похмурою, очікуються помірні дощі на північному сході України, на півночі, Вінниччині, Черкащина та у Кропивницькому.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко у Telegram. За її словами, сильні дощі, які напередодні пройшли на північному сході, разом із циклоном та фронтами, які спричинили негоду, поступово залишатимуть територію України.

Також можливі невеликі локальні дощі на Волині, Рівненщині та в Карпатах. На решті території – сухо та сонячно.

Частину України заллє дощами: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди Telegram / Погода від Наталки Діденко

Температура повітря завтра очікується +21..+26 градусів, на півдні до +26..+28 градусів, на крайній півночі місцями +18..+20 градусів.

У Києві температура повітря підніметься до +23 градусів, дощі малоймовірні.

"Надалі, впродовж тижня, потепління триватиме, до більшості областей України прибуде ще кілька теплих градусів, очікується до +23...+29, лише в західних областях переважатиме відчутно свіжіша погода, +19..+24 градуси", – зазначила Діденко.

Частину України заллє дощами: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди Telegram / Погода від Наталки Діденко

Частину України заллє дощами: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди Telegram / Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 13 липня, і до п'ятниці, 17 липня, буде переважно суха, втім, досить прохолодна (як для літа) погода. Дощі з грозами очікуються лише в останню добу.