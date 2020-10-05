Частину України накриють дощі з грозами: які області "пронесе"

6 жовтня найтепліше буде на Сході та Півдні України, а найпрохолоднішою цього тижня очікується погода у західній частині.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, фронт принесе на Захід України дощі, місцями навіть із грозами. Дощі дійдуть до Житомирщини та Вінниччини (карта 1).

За прогнозом Діденко, далі дощі не пускатиме східний потужний антициклон, тому на решті території України переважатиме суха, з туманами, погода. Щоправда, рвучкий південно-східний вітер швидко розганятиме ці тумани.

Температура повітря найближчої ночі передбачається +11+16 градусів, на Сході +7+10 градусів, а 6 жовтня вдень в Україні потепліє до +18+23 градусів, в Криму до +25 градусів. У західних областях подекуди +16+18 градусів – дощі.

У Києві вівторок буде з хмарами, проте без істотних опадів, хіба що після обіду місцями буде невеликий дощ. Вітер залишається південно-східний і періодично, раптово, рвучкий. Температура повітря вночі становитиме +13+15 градусів, а завтра вдень у Києві потепліє до +20 градусів.

Надалі повітря стане свіжішим на 2-4 градуси, йтиме атмосферний фронт, який тягнутиме за собою невеликі або помірні дощі (карта 2).

"Найближчим часом найтепліше буде на Сході та Півдні України – там +20 градусів і вище не стане дивиною, а найпрохолоднішою очікується погода на тижні у західній частині, +13+16 градусів. Північ та центральні області отримають від осені десь +15+19 градусів", – повідомила Діденко.

Карта 1

Карта 2

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Укргідрометцентру, в Україні у понеділок, 5 жовтня, погіршиться погода – зокрема, у деяких регіонах очікуються сильні зливи з грозами.