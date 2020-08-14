Частину України накриють дощі з грозами: синоптики дали прогноз на суботу

Погода в Україні в суботу, 15 серпня, переважно буде сухою, тільки в деяких регіонах можливі опади.

Дощі і грози можуть піти в західних областях, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

У центральних областях вдень температура повітря прогріється до +22+25, на сході прохолодніше до 22 градусів, на півдні – до +26.

Найспекотніше буде в західних областях – від 25 до 27 градусів.

У Києві прогнозують суху погоду, вдень +21+23.

Прогноз погоди в Україні на 15 серпня. Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідних, 15-16 серпня, погоду в Україні визначатиме антициклон Emil, який принесе в країну прохолоду. У суботу на Прикарпатті, а в неділю на півночі можливі дощі.