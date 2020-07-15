Погода в Україні у четвер, 16 липня, буде дощовою переважно у західних регіонах, на Вінниччині та Житомирщині.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталія Діденко на своєму каналі у Telegram. На решті території України поле підвищеного атмосферного тиску зумовить суху, переважно сонячну погоду.

Температура повітря очікується сприятлива: +22...+27 градусів. У Карпатах прогнозують +8...+14 градусів. Вітер передбачається західного напрямку, невеликий, максимум помірний. Проте при грозах може бути поривчастим.

Частину України накриють дощі: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди Telegram / Погода від Наталки Діденко

У Києві у четвер передбачається близько +25 градусів, без істотних опадів. Невеликий дощ може пройти у другій половині дня.

Нагадаємо, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко розповіла, що нині в Україні періоди сильної спеки змінюються рекордними зливами, частішими стали смерчі. За її словами, такі події можна назвати кліматичним шоком.

Через зміни клімату спека і посуха стають все більш катастрофічними для України. Кліматичні зони почали зміщуватися на північ.

Частину України накриють дощі: синоптикиня дала свіжий прогноз погоди Telegram / Погода від Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві з понеділка, 13 липня, і до п'ятниці, 17 липня, буде переважно суха, втім досить прохолодна (як для літа) погода. Дощі з грозами очікуються лише в останню добу.