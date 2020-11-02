Частину України накриють дощі: синоптикиня дала прогноз погоди на вівторок

У вівторок, 3 листопада, очікуються дощі в західній частині України, на сході, південному сході та частково в центрі.

Як повідомила у Facebook народна синоптикиня Наталка Діденко, на решті території країни – без істотних опадів (щоб подивитися карту, доскрольте до кінця сторінки).

За її словами, водіям потрібно бути обережними на дорозі через тумани.

"Температура повітря завтра ще порадує, протягом дня в Україні +8…+13 градусів, на Півдні +10…+15 градусів", – зазначила Діденко.

У Києві 3 листопада погода буде без дощу, із досить комфортною температурою повітря – вдень близько +10 градусів.

"Тиждень у більшості буде сухим в Україні, дощі – лише завтра та в четвер, 5 листопада. Найближче відчутніше похолодання – аж наступного тижня, ближче до 13-14 листопада", – додала синоптикиня.

Facebook Наталки Діденко

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний синоптик Леонід Горбань поділився своїми прогнозами на листопад і грудень. За його даними, останній місяць осені ще порадує українців теплом.