Частину України накриє дощами: синоптикиня попередила про зміну погоди

Погода в кількох областях України в четвер, 27 серпня, буде дощовою. Зокрема, опади очікуються на заході та півночі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своєму каналі в Telegram. За її словами, на решті території країни буде сухо.

Водночас температура повітря в західних і північних областях прогнозується у межах +20... +25 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей вона підніметься до +26... +31 градуса.

Прогноз погоди на 27 серпня по Україні Погода від Наталки Діденко / Telegram

У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів.

Зазначимо, що раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.

Погода від Наталки Діденко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.