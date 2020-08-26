Частину України накриє дощами: синоптикиня попередила про зміну погоди

Ольга Ліпич Суспільство 12:29, 26.08.2020 Оновлено: 12:47, 26.08.2020

Погода в кількох областях України в четвер, 27 серпня, буде дощовою. Зокрема, опади очікуються на заході та півночі.

Про це повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко на своєму каналі в Telegram. За її словами, на решті території країни буде сухо.

Водночас температура повітря в західних і північних областях прогнозується у межах +20... +25 градусів. На півдні, сході та в більшості центральних областей вона підніметься до +26... +31 градуса.

Прогноз погоди на 27 серпня по Україні
Погода від Наталки Діденко / Telegram

У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів.

Зазначимо, що раніше, в Укргідрометцентрі повідомили, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Водночас очікуються короткочасні періоди похолодання.

Погода від Наталки Діденко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у вересні очікується дощова, але тепла погода. Опади в деяких містах розпочнуться вже з першого дня осені, а температура повітря протягом місяця коливатиметься від +15 до +32 градусів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Рада схвалила кредит на 1,2 млрд євро від ЄС в обмін на реформи

На Київщині 12-річного підлітка спіймали за кермом авто. Відео

У Кривому Розі накрили склад контрабандних стероїдів з Азії. Фото

У Дніпрі на Калиновій зіткнулися два легковики: є постраждала

Десятки нових Porsche знайшли у занедбаному стані просто неба