Частину України накриє дощами: синоптикиня попередила про зміну погоди

Синоптикиня попередила про зміну погоди в середу.

Погода в Україні у середу, 12 серпня, стане прохолоднішою – країну перетне атмосферний фронт.

Як повідомила народна синоптикиня Наталка Діденко в Telegram, зокрема, найбільше температура повітря знизиться на півночі країни. Там вона сягне +19... +23 градусів.

Крім того, локальні грозові дощі ймовірні на півдні, у центрі та на Прикарпатті, можливі місцями на північному сході. Водночас, за словами синоптикині, значна частина території України буде в сухій погоді.

Погода в Україні на середу Погода від Наталки Діденко / Telegram

Температура повітря очікується найнижчою в північній частині – +19... +23, на півдні буде +27... +32 градуси.

У більшості областей – +24... +28 градусів.

Погода в Україні на середу Погода від Наталки Діденко / Telegram

У Києві середа обіцяє бути свіжою, вдень приблизно +20... +22 градусів, опади малоймовірні.

Погода в Україні на середу Погода від Наталки Діденко / Telegram

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом метеорологів, серпень в Україні буде більш теплим, ніж у попередні роки.