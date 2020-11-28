Частину України накриє дощами і мокрим снігом: з'явився свіжий прогноз погоди

Ольга Ліпич, Гліб Іванов Суспільство 21:42, 28.11.2020

Погода в Україні в неділю, 29 листопада, буде хмарною, в деяких регіонах очікуються дощі та мокрий сніг.

За даними Укргідрометцентру, опади прогнозують у західних, північних і центральних областях. На сході дощі малоймовірні.

Крім того, на заході країни синоптики прогнозують від -1 до +3 градусів вдень, вночі похолодає до -3 градусів. У центрі і на півночі країни – від +2 до +4 градусів вдень, вночі буде більш прохолодно: від -1 до +2.

Прогноз погоди на неділю в Україні
meteo.gov.ua

На сході стовпчик термометра підніметься до +3..+6 градусів тепла вдень, а вночі опуститься до -1..+3. На півдні вдень +5..+9 градусів, вночі – від +2 до +4 градусів.

У Києві завтра істотні опади малоймовірні, очікується хмарна волога погода. Повітря прогріється до +1..+3 градусів, вночі очікується від 0 до -2 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик припустив, що зима 2020-2021 року в Україні виявиться не такою теплою, як торішня, але, ймовірно, буде носити "європейський характер".

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