Частина України може піти під воду: що відбувається

На Волині десятки населених пунктів опинилися під загрозою підтоплення через велику кількість бобрів.

Так, у Любешівському районі активна діяльність цих гризунів може спровокувати прорив дамб, передає "5 канал".

Водночас проводити ліцензований відстріл цих тварин заборонено, тому що вони є частиною природного заповідника "Прип'ять-Стохід".

Керівник Любешівського водогосподарства Віктор Крисько пояснив, що бобри риють нори під греблями і деревами перекривають меліоративні канали. Через це рівень води піднімається.

"Збільшується ймовірність того, що буде пошкоджено дамбу. Якщо відбувається прорив, то треба вкинути 200-500 мішків. Також вони багато доріг зараз руйнують", – розповів він, додавши, що одна з таких автодоріг (між райцентром Любешів та селом Заріка), що проходять через дамбу, майже повністю зруйнована бобрами.

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"Доставляють незручності, ям багато – туди далі теж дорога така, ями вириті", – скаржиться мешканка Судчого Валентина.

"Менше тижня, як тут відремонтували дорогу, а так повністю за місяць вони наривають ями прямо на дорозі такі серйозні", – додав житель Заріки Вадим Круковець.

Відзначається, що тільки в Любешівському районі – близько 150 кілометрів дамб. Щоб уберегти захисні гідроспоруди від пошкоджень, фахівці водного господарства змушені засипати нори бобрів піском і руйнувати їхні греблі.

"Можливо, якось відлякувати їх, можливо, дамби зміцнювати краще, створювати гідроспоруди. Все-таки це тварина, яка тут є у нас, хоч вона і завезена з Північної Америки, але живе своїм життям. Майже всі населені пункти віддамбовані, озера віддамбовані, річки – бобер шукає собі якийсь прихисток, життя для себе", – сказав керівник парку Олександр Сащук.

У районі також шукають гроші на зміцнення дамб бетоном і будівництво нових гідротехнічних споруд.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в анексованому Криму пройшла сильна буря, яка підтопила вулиці кількох міст і повалила дерева. Під напором води на півострові прорвало дамбу, у результаті чого найближче село залило.

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