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29 грудня • оновлено в 01:19
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"Чаша переповнена. Пружинка стиснулася!" Притула жорстко звернувся до Зеленського

3.2т
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Шоумен Сергій Притула попередив президента Володимира Зеленського про те, що "чаша терпіння" українців може дуже швидко наповнитися.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Приводом стало рішення суду відпустити для обміну полоненими з РФ "беркутівців", які підозрюються в розстрілах героїв Небесної Сотні. Притула заявив, що "кожна крапля може стати останньою"

"Сьогодні без суду "беркутівців", які на очах всього світу вбивали українців в центрі столиці, включають в список на обмін", – обурився він.

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"Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку – стрільців ми віддаємо Путіну? Чаша переповнена. Пружинка стиснулась", – написав Притула.

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО

ФБ Романа Синіцина

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО

Клименко-тайм

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Розстріли на Майдані Євромайдан Небесна Сотня Обмін полоненими
Особи
Олена Притула Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"Начальник Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк обнародовал официальные данные о количестве жертв среди правоохранительных органов во время событий Евромайдана. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов. Что касается погибших правоохранителей, на сегодня установлен факт гибели 13 правоохранителей. Кроме того, еще около 200 получили огнестрельные ранения. Касательно телесных повреждений есть данные, что более 700 получили другие телесные повреждения." Беркут избивали, убивали, выбивали глаза, жгли и стреляли. Ни в одной стране мира это невозможно себе представить. Потом беркут назначили виновным и мучили без суда и следствия 6 лет. Завтра их ждёт свобода. Слава Богу.
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Притулу на нары!
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Чан Джеки
Чан Джеки
жид.
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