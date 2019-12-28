"Чаша переповнена. Пружинка стиснулася!" Притула жорстко звернувся до Зеленського

Шоумен Сергій Притула попередив президента Володимира Зеленського про те, що "чаша терпіння" українців може дуже швидко наповнитися.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook. Приводом стало рішення суду відпустити для обміну полоненими з РФ "беркутівців", які підозрюються в розстрілах героїв Небесної Сотні. Притула заявив, що "кожна крапля може стати останньою"

"Сьогодні без суду "беркутівців", які на очах всього світу вбивали українців в центрі столиці, включають в список на обмін", – обурився він.

"Зараз до Лук’янівського СІЗО підтягуються сотні людей, щоб заблокувати можливість вивезення і подальшого обміну "беркутів". Серед цих людей немає жодного, хто б не хотів повернення наших полонених додому. Але всі вони хочуть розуміти, за яким принципом і хто формує списки на обмін? Чому не відбувається обіцяний обмін "всіх на всіх"? Чому в списки на обмін включили людей, яким навіть вирок не винесли? Згідно якої норми закону? Як ГПУ збирається завершувати справу Небесної Сотні, якщо єдину ниточку – стрільців ми віддаємо Путіну? Чаша переповнена. Пружинка стиснулась", – написав Притула.

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО ФБ Романа Синіцина

Сергій Притула під Лук'янівським СІЗО Клименко-тайм

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Тристороння контактна група в Мінську домовилася про умови обміну полоненими до кінця 2019 року.

У суспільстві поширилася інформація про те, що українська сторона планує передати терористам "Л/ДНР" у процесі обміну полоненими колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", яких підозрюють у розстрілі активістів на Інститутській 20 лютого 2014 року.

Зокрема, мова йшла про Олега Янішевського, Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Сергія Тамтуру й Олександра Маринченка. Перед цим останнього навіть відпустили з СІЗО під домашній арешт.

Після цього громадська організація "Сім'я героїв Небесної сотні" звернулася до президента України Володимира Зеленського із закликом не допустити видачі в рамках обміну полоненими ексберкутівців, підозрюваних у вбивстві 48 осіб на Майдані у 2014 році.

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