Репост, важливо! Війна триває, окупанти обстрілюють наші позиції кожен день. На дворі морози, в окопах холод, бійці хворіють. Та й епідемія вірусу бушує по всій країні. Потреб більше по фронту, в госпіталях поки більш менш, але воїнів провідуємо і також купуємо необхідне.

Щотижня ми їздимо в ірпінський Госпіталь, вчора якраз провідували хлопців. У відділення ампутантів 14 воїнів з ампутацією. Відвезли їм теплі куртки, кофти, шапки, футболки, продукти, багато соків, кави. Зараз на фронт потрібен 1200 км кабелю, а це 14 тис, протизастудні ліки і потрібно купити медикам дексалгін і катання в ампулах.

За звітами. Два тактичних рюкзака відправила (18 тис), 4 тис розвідникам, 5 тис і 4,500 тис онко хворим Володі і Віктору, куртки, черевики, шапки 8600 і 6 тис грн, сьогодні тільки на ліки 7200 тис. Отправілп дві посилки в Авдіївку, маски, антисептики і кави. Ще замовила ковдри вовняні на фронт. Дуже багато прохань з ліків, а це дуже дорого зараз.

Люди, допомагайте, хто чим може і як може. Час важкий, але нашим захисникам в крижаних окопах набагато важче. Всі звіти є у мене на стор.

Карти для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової

Facebook Наталі Юсупової