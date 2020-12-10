Репост, важливо! Війна триває, окупанти обстрілюють наші позиції кожен день. На дворі морози, в окопах холод, бійці хворіють. Та й епідемія вірусу бушує по всій країні. Потреб більше по фронту, в госпіталях поки більш менш, але воїнів провідуємо і також купуємо необхідне.

Щотижня ми їздимо в ірпінський Госпіталь, вчора якраз провідували хлопців. У відділення ампутантів 14 воїнів з ампутацією. Відвезли їм теплі куртки, кофти, шапки, футболки, продукти, багато соків, кави. Зараз на фронт потрібен 1200 км кабелю, а це 14 тис, протизастудні ліки і потрібно купити медикам дексалгін і катання в ампулах.

За звітами. Два тактичних рюкзака відправила (18 тис), 4 тис розвідникам, 5 тис і 4,500 тис онко хворим Володі і Віктору, куртки, черевики, шапки 8600 і 6 тис грн, сьогодні тільки на ліки 7200 тис. Отправілп дві посилки в Авдіївку, маски, антисептики і кави. Ще замовила ковдри вовняні на фронт. Дуже багато прохань з ліків, а це дуже дорого зараз.

Люди, допомагайте, хто чим може і як може. Час важкий, але нашим захисникам в крижаних окопах набагато важче. Всі звіти є у мене на стор.

Карти для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4115 0042 7369 Монобанк, Юсупова

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