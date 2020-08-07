Час шортів і бретельок: синоптикиня дала спекотний прогноз погоди на вихідні в Україні

У найближчі вихідні в Україні прогнозують спеку та місцями дощі.

У найближчі вихідні, 8-9 серпня, в Україні очікується спекотна літня погода майже без опадів.

Незначні дощі подекуди ймовірні тільки в західних і північних регіонах. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Вихідні в Україні будуть гарними. Сонце, білі хмарки, чудові нічні +15… +22 і справжні літні денні +26… +33 градуси", – прокоментувала вона.

За її словами, в суботу опади можуть пройти довкола Карпат, а в неділю – дощі, місцями з грозами, ймовірні на півночі та заході.

На півдні, сході та в центрі вихідними буде сухо. І лише з наступного тижня дощів, до того ж не тільки в цих регіонах, побільшає, а спека спаде.

Карта погоди в Україні 8-9 серпня (Facebook Наталка Діденко)

У Києві 8-9 серпня очікується невелике зниження температури повітря до +26… +28 градусів. Субота буде сухою та ясною, а в неділю є ймовірність дощу з грозою.

Відчутніше зниження температури повітря, підкреслила синоптикиня, у столиці передбачається 12-13 серпня.

"Не забувайте крем від сонця, засоби від комарів, капелюшки, кепки, пледи, зарядки для телефонів, захисні маски і санітайзери, сачки для метеликів, надувні качечки, залишити побільше корму і свіжої води для кота. Час шортів і бретельок – триває", – радісно підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталка Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що серпень в Україні буде помірно теплим, середня місячна температура перебуватиме в межах норми. Крім того, очікується дефіцит опадів, а в окремих районах дощів може не бути взагалі.