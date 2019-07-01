"Час пішов!" Український політв'язень раптово звернувся до Зеленського

У день народження українського політв'язня Павла Гриба його батько опублікував звернення хлопця до президента України Володимира Зеленського та інших представників влади.

У ньому в'язень Кремля закликає політиків вирішити долю незаконно утримуваних у в'язницях країни-агресора українців і змусити Росію піти на прямі переговори щодо цього питання. Криком душі сина Ігор Гриб поділився на своїй сторінці у Facebook. Лист датований 17 червня.

Нижче наводимо повний текст звернення без змін.

Павло Гриб Politeka.net

Шановна громадо!

Я, Павло Гриб, український патріот, засуджений за сприяння терористичній діяльності на шість років позбавлення волі, разом з усіма політичними в'язнями від імені всіх українських військових, політичних в'язнів путінського режиму звертаюся до української влади, президента України, депутатів Верховної Ради, уряду України — вирішіть, нарешті, нашу долю! Від часу першого і поки єдиного обміну в'язнями з країною-агресором, коли були звільнені з полону троє людей, минуло вже чимало часу. Кількість політв'язнів, на жаль, лише зростає. Зараз їх понад 100 осіб, які мордуються щодня в ізоляторах і таборах від окупованого Криму до поселення Уптар Магаданської області за те, що свого часу кинули виклик ворогові і його агресії, нас змушують страждати, знущаються з нашої гідності і нашого характеру, провокують, всіляко тиснуть на нас, щоб ми здалися, зрадили і розчарувалися у тому, за що боремося, у що віримо. Але, незважаючи на все, лишаємося вірними нашій ідеї та Батьківщині, за яку нам не шкода віддати найцінніше — наше життя.

Я закликаю і звертаюся до громадськості, діячів культури, військових, націоналістів, волонтерів і капеланів, земляцтва кожного краю, усіх небайдужих до нашої долі українців — не залишайтеся осторонь і не забувайте в'язнів! Скажіть своє слово про нас — вдома, на роботі, у соціальних мережах, у ЗМІ. Треба донести правду про переслідування патріотів України спецслужбами Московії!

Так далі тривати не може, і необхідно змусити ворога розпочати переговори. Скільки має бути ще ув'язнено ні в чому не винних людей, щоби діло, нарешті, було? Дві, три, чотири сотні? Невже мало, що зламали життя і здоров'я стільком українцям? Раніше неможливо було уявити собі таке — в'язнів більше сотні, а зараз навіть страшно подумати — це вже є.

На початку цього року не стали за всілякими клопотами, подіями і виборами помічати, як ув'язнюють і мучать все більше і більше нових патріотів, отже, цим уже нікого не здивуєш. Це не має стати в жодному разі повсякденною нормою життя. Це не повинно бути звичайною подією — позбавили волі ще одну людину. Ми не повинні цього допустити.

Я і всі в'язні переконані, що ні. Яке б розчарування в Україні не було, яка б влада на хвилі цього розчарування не прийшла, її обов'язок — звільнити полонених і політв'язнів, не допустити нових, закривши після цього державний кордон із Московією і Білоруссю і розірвавши дипломатичні відносини з усіма ворожими країнами. Цього ми вимагаємо. Будь-яка влада має нас чути. Будь-яка інша політика в цьому напрямку є державною зрадою. Ми також впевнені, що українські патріоти ніякої зради не допустять. Всі полонені і політв'язні на це сподіваються і вірять у перемогу.

Ми чекаємо на офіційну реакцію і, головне, дії влади. Час пішов. Пообіцяли — працюйте. Слава українській нації!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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