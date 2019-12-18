"Час пішов на хвилини": водій "швидкої" розповів про найстрашніші моменти роботи

Водій "швидкої допомоги" Назар Панченко розповів про найстрашніші моменти своєї роботи, закликавши автомобілістів поступатися дорогою під виття сирени.

Репост відповідного поста в своєму Facebook зробив проректор із навчальної роботи і регіонального розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури, заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод.

Так, у своєму повідомленні Панченко наголосив, що найстрашнішими моментами в роботі, є ті, коли лікар стукає до нього з проханням "Жени".

Швидка допомога Пікабу

"Це означає, що час пішов на хвилини, і зараз тільки від мене залежить життя маленького пацієнта", – пояснив водій "швидкої".

Головною складністю в таких ситуаціях, за його словами, є те, що водії інших автомобілів часто не поступаються дорогою навіть під виття сирени.

"На щастя, в більшості випадків під сирену нам поступаються дорогою, але бувають виродки, які йдуть на принцип. Іноді досить вибігти з криком і матюками, іноді трахнути кулаком по лобовусі. А бувають випадки, коли лікарі біжать зі вмираючою дитиною на руках, тому що так швидше", – розповів Панченко.

"Будьте добрішими! Поступайтеся дорогою!" – закликав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники швидкої розповіли про небезпеки на роботі. Як з'ясувалося, ображають і нападають на них майже щодня.

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