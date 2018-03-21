Українці працюють на 630 годин на рік більше німців

Громадяни України в середньому працюють на 630 годин на рік більше, ніж громадяни Німеччини.

Німці, згідно зі статистикою, працюють менше всіх годин - 1336. Про це повідомляє Delo.ua.

У рейтингу найдовших робочих тижнів серед 35 країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку знаходиться Мексика - близько 43 годин (2255 годин на рік). В європейських країнах перше місце займає Греція - в середньому в рік жителі країни витрачають 2035 годин.

Німці, незважаючи на те, що працюють менше всіх годин на рік, все одно є продуктивними - на 27% більше, ніж громадяни Великобританії. Голландці, французи і датчани працюють в середньому менше 1500 годин на рік.

Середня ж тривалість робочого року в Україні становить близько 1990 годин. П'яту частину робочого часу громадяни країни витрачають на чай і перекури.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше стало відомо, як будуть рости зарплати в Україні.