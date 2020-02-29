Б'ють за мову: в Україні почастішали напади на людей з проукраїнською позицією

Останнім часом все частіше стали нападати на людей з проукраїнською позицією. Їх ображають за мову та навіть б'ють. Нападники не зважають, хто перед ними: жінка, вдова чи матір загиблого героя.

Чому так відбувається – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Війна всьому українському?

Жахливий випадок трапився в Дніпрі. На вдову "кіборга" Андрія Широкова накинулася продавчиня магазину на одному з ринків. Їй не сподобалося, що Ганна Счастна звернулася до неї українською. Вона навіть вирвала у клієнтки з вуха сережку у вигляді тризуба. Тоді Ганна пішла в магазин за червоними й чорними стрічками. Але почувши державну мову та побачивши, що вибирає покупчиня, жінка згребла стрічки й стала ховати їх під вітрину.

Ганна Счастна, вдова "кіборга" ТСН

Магазин вона зачинила, а Ганну витягла звідти за косу, розбила їй телефон і зірвала сережку. Тоді потерпіла викликала поліцію. Приїхали копи, які розмовляли російською і заявили, що їм так зручніше.

OBOZREVATEL поспілкувався з Ганною, і вона розповіла, що за деякий час ситуація в Дніпрі не сильно змінилася – на державну мову все ще реагують агресивно. А ось сама жінка зрозуміла, що потрібно захищатися.

"Ці ситуації бувають постійно. На мою українську постійно озираються, ніби НЛО прилетіло. За ці роки я сама стала більш агресивною. Тоді на ринку, коли продавчиня витягла мене за косу лишень тому, що я її знімала і сказала: "Повторіть, будь ласка, на телефон, що ви відмовляєтеся мені продавати стрічки тільки через те, що я розмовляю українською". Зараз би цієї ситуації не було, бо російськомовні навчили мене захищатися. Я купила собі шокер, і зараз вона б отримала від мене прочухан. Українці завжди страждають, адже ми інтелігентні. У нас є це: "Ми ж не такі, що не будемо опускатися до їхнього рівня". Тому завжди на других ролях", – розповіла вона.

"Їдь у свій бандерівський Мухосранськ"

Трохи більше, ніж рік тому, в Києві в тролейбусі на учасницю АТО й волонтерку Марію Берлінську напав чоловік напідпитку. Як повідомила сама потерпіла на своїй сторінці у Facebook, вона їхала додому й розмовляла по телефону українською мовою.

"І тут нахиляється п'яна червона морда прямо над моїм вухом. "А ти, бандерівко, з якого Мухосранська сюди приперлася? Їдь звідси в свій бандерівський Мухосранск", – описала події Марія.

П'яний супутник почав на весь тролейбус розповідати, що потрібно робити з бандерівцями, що понаїхали. А потім вийшов за нею на зупинці та спробував вдарити її по обличчю. Щоправда, повз проходив молодик у камуфляжі, який втрутився в ситуацію, і кривдник швидко зник.

Кривдник Марії

Однак у 2020 році подібні випадки стали траплятися все частіше. За січень-лютий було кілька гучних скандалів. Наприклад, 17 січня Telegram-канал Xydessa опублікував відео, на якому продавчиня обматюкала україномовного покупця й заявила йому: "П**дуй до себе додому і там розмовляй українською мовою". А коли чоловік спробував коректно завершити конфлікт, почув на свою адресу ще більше образ: "В Одесі ти не будеш розмовляти українською... Ти, п*здюк, бл*дь, в Одесі ніхто не розмовляє українською!"

А 24 січня мати військовослужбовця Збройних сил України Дениса Поповича, який загинув у боях за Донецький аеропорт, звернулася до президента Володимира Зеленського через осквернення пам'яті її сина місцевим священником. У день народження сина Надія Леонідівна разом з родиною прийшла до церкви, щоб замовити службу. Але священник (РПЦ в Україні) почав їх ображати, назвав Дениса братовбивцею та вигнав їх із храму під дощ.

На Київщині священник осквернив пам'ять "кіборга" Дениса Поповича армія Inform

Ще один випадок трапився в середині лютого – 18 числа житель Донбасу накинувся з образами на українського військовослужбовця. Відео потрапило в мережу, на ньому чоловік звинуватив військового в тому, що "влада, яку вони привели, нічого не зробила". "Росія вам не подобається? А американці що, вам допомогли? Запам'ятай, ти один раз присягав!" – видав він.

У відповідь воїн сказав що присягав Україні, а чоловік продовжив образи, тільки вже перемкнувся і на країну: "Це не твій прапор. Це не Україна, а околиця Росії, Білорусі".

"Вони живуть поруч, вони мріють встромити нам ножа у спину, вони з паспортами України, але в душі вони справжні вражини, які чекають свого часу. Вони невиліковно інфіковані", – написав Анатолій Штірліц.

Останній випадок був 24 лютого – одна IT-компанія відмовилася приймати на роботу людину, яка принципово не спілкувалася російською мовою.

Таких конфліктів може бути більше

Ветеран АТО Мирослав Гай вважає, що ці ситуації штучно створюються з метою пропаганди з боку РФ, щоб виставити українців маргіналами.

"РФ проводить гігантську операцію з демонтажу української державності. Це відбувається, зокрема, в інформаційній сфері. Відключені українські канали на окупованих територіях, а російські намагаються зобразити війну на Донбасі як громадянський конфлікт. Тема Майдану подається так, що люди з проукраїнською позицією, майданівці – це маргінали. Тому вони вишукують такі ситуації, щоб підкреслити це", – розповів у коментарі OBOZREVATEL Гай.

А психологиня зі Львова Христина Величко вважає, що причина таких ситуацій в тому, що останнім часом ставлення до того, що було на Майдані та відбувається зараз на сході країни, намагаються змінити.

"Тепер намагаються представити людей, які воюють, захищають нас, які були на Майдані, злочинцями. Намагаються змінити ставлення до тих подій, все перевернути. Це відчули й ті, хто не любить Україну і все українське. Якщо раніше вони побоювалися публічно виступати, то тепер підняли голови. І чим далі, тим буде гірше. На жаль, подібних конфліктів може бути все більше й більше", – каже Величко.

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