Корецький про ДБР: вони перетворюються в 'бюро замовлень' проти Порошенка, його хочуть посадити

Керівник слідчої групи Державного бюро розслідувань Олег Корецький, який на днях заявив, що на нього чинився тиск із метою порушення кримінальних проваджень проти п’ятого президента Петра Порошенка, дав широку пресконференцію для журналістів.

Під час розмови він детально розповів, чому більшість справ проти п'ятого президента не мають перспектив, як перший заступник керівника ДБР Олександр Бабіков відмовляв у закритті проваджень проти Порошенка, чи впливає генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова на роботу ДБР, та як правоохоронний орган перетворюють на "бюро замовлень". Детальніше про все – у матеріалі OBOZREVATEL.

80% справ стосовно Порошенка безперспективні

На початку пресконференції Корецький повідомив, що починаючи з травня 2019 року в ДБР було зареєстровано та розслідувалося близько 13-15 кримінальних проваджень, в яких фігурує Порошенко.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій слідча група на чолі з Корецьким прийшла до висновку, що щодо низки цих проваджень потрібно ухвалювати рішення про закриття, оскільки перспектив у їх розслідування немає. Про це він доповів на той час уже в.о. директору Олександру Соколову та першому заступнику Олександру Бабікову.

Керівник слідчої групи ДБР Олег Корецький "24 канал"

"Але я наштовхнувся на те, що керівництво ДБР сказало: "Ні, продовжуйте розслідування". Я сказав, що ми будемо ці рішення ухвалювати, і відтоді на мене почався досить сильний тиск", – повідомив слідчий ДБР.

Уже за місяць Корецького змушували піти з Бюро, пояснивши це тим, що він їм не підходить. А буквально півтора тижні тому йому сказали приходити та отримувати повідомлення про звільнення у зв'язку зі скороченням посади. Причину від Бабікова почув ту ж саму: "Ти нам не підходиш".

Саме через це Корецький ухвалив рішення вийти до преси та розповісти про безперспективність справ, у яких фігурує Порошенко.

"Як відомо, вчора я закрив провадження, яке стосувалося можливого ухилення від сплати податків під час продажу "Кузні на Рибальському". У справі відсутній склад злочину, і своє рішення я вважаю законним. Цю постанову я скерував до Офісу генпрокурора згідно з законом. Хоча, на мою думку, на генпрокурора буде чинитися достатньо сильний тиск, і, можливо, це рішення скасують. А може, і ні", – сказав Корецький.

П'ятий президент України Петро Порошенко "Українська правда"

Окрім цієї справи, слідчий ДБР нагадав, що місяцем раніше були закриті кримінальні провадження про несвоєчасне призначення суддів, провадження пов'язане з внесенням подання на призначення прем'єрміністра за відсутності коаліції у ВРУ та щодо можливого тиску на суддів Окружного адміністративного суду м. Києва при скасування націоналізації "ПриватБанку".

На його думку, безперспективними залишаються справи про можливе ухилення сплати податків при купівлі-продажу телеканалу "Прямий". Щодо ймовірного недостовірного декларування у 2018 році Порошенком доходу від діяльності належних йому суб'єктів господарювання. Провадження, яке стосується "мінських угод" та щодо діяльності Липецької кондитерської фабрики "Рошен". Кримінальне провадження через отримання томосу та, можливо, незаконне призначення першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Щодо останнього Корецький пояснює, що генпрокурорка Венедіктова, ймовірно, знала, що у справі немає складу злочину, і він не розуміє, чому вона ухвалила рішення вручити Порошенку підозру за нею.

"Я допускаю, що вона могла не бачити матеріалів кримінального провадження, їй їх могли просто принести, запевнити, що там усе нормально, і вона підписала підозру", – вважає він.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедиктова "Слово та Діло"

"До речі, до мене дійшла інформація з суду про те, що нібито була скасована, як незаконна і необґрунтована, підозра, яку повідомляли Єгору Божку – це колишній голова Служби зовнішньої розвідки, якого ДБР підозрює разом із Порошенком у незаконному призначенні Семочка", – зазначив слідчий.

Зокрема, Корецький розповів і про перспективні справи, як-то незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі при його реадмісії чи політ Порошенка на Мальдіви. Та за жодною з цих справ, на думку слідчого, не встановлено незаконних дій із боку п'ятого президента. Підозри оголошені працівникам прикордонної служби, які можуть понести відповідальність.

Бюро замовлень

За словами Корецького, генпрокурорка Ірина Венедіктова та перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков безпосередньо впливають на роботу слідчих Бюро розслідувань.

"Це моя точка зору, і я більше, ніж впевнений, що вона (Венедіктова, – Ред.) впливає на роботу ДБР. Це (Бабіков та Соколов, – Ред.) люди, які разом розпочинали роботу, тобто сьогодні на посаді в.о. та першого заступника працюють люди, яких вона привела", – сказав Корецький.

Водночас зміни до КПК України, які набрали чинності з 1 липня 2020 року, дозволили першому заступнику голови ДБР фактично очолити слідство.

Перший заступник голови ДБР Олександр Бабіков Сайт ДБР

"У ДБР є два напрями – оперативний та слідчий. Бабіков сьогодні керує слідством. Ті зміни до КПК дозволили йому стати керівником досудового розслідування, причому керівником абсолютно усіх слідчих. На сьогодні він має можливість впливати навіть на слідчих "майдану", – пояснив він.

На думку Корецького, в Бюро зараз відбуваються події, які фактично перетворюють незалежний правоохоронний орган в "бюро замовлень".

"На їхню думку вони "реформували" центральний апарат ДБР, розігнали абсолютно всіх. А тепер взялися за територіальне управління. Вони це називають реформою, а насправді просто виганяють людей, які мислять, і хочуть взяти людей, які просто будуть не думаючи виконувати їхні вказівки. Це справді страшно, тому що це перетворення цього правоохоронного органу в бюро замовлень", – заявив він.

Щодо заяв про тиск Корецький наголосив, що за цим фактом чекає на реєстрування кримінального провадження з боку правоохоронних органів. Якщо найближчим часом цього зроблено не буде, він готовий звертатися до правоохоронців особисто.